Gazzetta, Vlahovic pista complicata per cifre e concorrenza, la Juve può virare su Scamacca

Il numero 9 per la Juve è un pensiero fisso, probabilmente dal momento in cui è arrivata un’offerta su carta intestata dello United. Vlahovic è il primo obiettivo ma l’operazione è complessa, molto, per vari motivi: Commisso, la concorrenza, le cifre. Allora attenzione a due piani B di livello: Scanacca e Martial. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

