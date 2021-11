Di Marzio: “Fiorentina ha offerto 15 milioni al Sassuolo per Berardi. In caso di no arriva Ikonè”

Questo è quanto scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale riguardo Berardi e la Fiorentina:

“La Fiorentina pensa già alla prossima sessione di mercato. Il club viola ha presentato un’offerta scritta di 15 milioni al Sassuolo per cercare di portare a Firenze Domenico Berardi. Nell’offerta è inclusa una deadline, fissata a metà di questa settimana. Berardi è da tempo un obiettivo del club di Rocco Commisso, che ha già provato senza successo a portarlo in viola durante la sessione estiva di mercato. Adesso il nuovo tentativo: la cifra proposta, però, non è ancora ritenuta sufficiente dal club neroverde, che è quindi intenzionato a rifiutare l’offerta. E la Fiorentina non si farà trovare impreparata. La Fiorentina ha infatti messo le mani su Jonathan Ikoné, esterno francese classe ’98 in forza al Lille. C’è già l’accordo sia con il club sia con il giocatore: i viola sono pronti a definire l’operazione una volta chiusa la pista Berardi. Ikoné piace anche all’Atalanta, ma la Fiorentina è stata più veloce di tutti: manca solo l’ok definitivo per formalizzare l’accordo. Cresciuto nelle giovanili del PSG, Ikoné veste la maglia del Lille dalla stagione 2018/2019 dopo essere passato per il Montpellier: in 144 presenze con la sua attuale squadra ha collezionato 16 gol.”

