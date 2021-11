Pedullà: “Berardi ha detto si alla Fiorentina già quest’estate, ora serve accordo con il Sassuolo”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato su Twitter della trattativa tra la Fiorentina e il Sassuolo per Berardi, grande obiettivo di mercato viola, queste le parole del giornalista

Per la cronaca: #Berardi ha detto sì alla #Fiorentina da agosto, come ampiamente certificato, non da ieri o da tre giorni. Ora bisogna trovare le chiavi con il #Sassuolo che non farà sconti

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 22, 2021