La Fiorentina vuole dare ad Italiano un altro esterno. Il nome più caldo è quello di Ikonè del Lille. I viola sognano il suo arrivo per puntare all’Europa. L’affare dovrebbe chiudersi per 15 milioni. L’ottima prestazione in Champions però potrebbe rovinare la trattativa. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

