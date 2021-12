Maleh sgomita per una maglia da titolare: l’anno scorso segnò alla Salernitana

Youssef Maleh domenica ha trovato il primo gol in maglia viola, si tratta di un bel segno per il centrocampista. Certo, ha bisogno di crescere ancora ma intanto sgomita per convincere Italiano a dargli un posto da titolare. Domani incontrerà la Salernitana, Maleh l’ha già colpita lo scorso anno con il Venezia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

