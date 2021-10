TMW, la Fiorentina pensa sempre a Celik, il terzino destro del Lille sarà il dopo Odriozola?

Il momento della carriera di Zeki Celik da Bursa, classe 1997, continua a essere una continua ascesa. Il terzino turco del Lille è tra i giocatori più in forma dell’intera Ligue 1, nonostante il club campione in carica non abbia il rendimento della scorsa annata. Non Celik: il nazionale turco, 9 partite tutte qualità e sostanza sull’out destro della difesa, è tra quelli che catturano maggiormente l’attenzione degli addetti ai lavori e anche degli scout. L’Atletico Madrid in rosa ha Kieran Trippier e Sime Vrsaljko ma sta pensando anche a un cambio di rotta con Celik nome caldo come lo era già stato la scorsa estate e lo stesso vale anche per il Tottenham. Gli Spurs non hanno perso di vita quello che è stato considerato uno dei primi obiettivi per rinforzare la difesa e pure la Fiorentina continua a monitorarlo con attenzione, visto che Alvaro Odriozola è in prestito per un anno dal Real Madrid. E in Serie A non è la società gigliata l’unica sulle tracce del ventiquattrenne del Lille, seguito anche dall’Inter già in estate, prima della virata su Dumfries. Da capire quale possa essere la valutazione per l’esterno, perché un anno fa il Lille chiedeva intorno ai 20 milioni di euro per il cartellino. Lo riporta TMW

