“La Fiorentina sta parlando con il Basilea per portare a Firenze Cabral al posto di Vlahovic”

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato della Fiorentina e dell’interessamento nei confronti di Arthur Mendonça Cabral, attaccante brasiliano classe 98 del Basilea, in cui sta segnando a raffica. Questo il tweet di Schira : “La Fiorentina stanno monitorando l’attaccante brasiliano Arthur Cabral come possibile sostituto di Dusan Vlahovic. Il suo contratto con il Basilea attualmente scade nel 2023. Colloqui aperti”

#Fiorentina are monitoring the brazilian striker Arthur #Cabral as a possible replacement of Dusan #Vlahovic. His contract with #FCBasel currently expires in 2023. Opened talks. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 26, 2021