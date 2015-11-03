Notizie Celik Fiorentina

Il retroscena: Fiorentina offriva di più per Celik, ma la Roma aveva l'accordo con il giocatore
01 luglio 2022 17:03
Nazione, Celik torna di moda: la Fiorentina prepara un'offerta da 9 milioni per il Lille
01 giugno 2022 09:34
Dalla Turchia: "La Fiorentina sta preparando offerta da 9 milioni per Celik, terzino destro del Lille"
31 maggio 2022 17:09
TMW, sondaggio della Fiorentina per il terzino Celik del Lille. Sarà il turco il post Odriozola?
30 maggio 2022 20:38
TMW, la Fiorentina pensa sempre a Celik, il terzino destro del Lille sarà il dopo Odriozola?
26 ottobre 2021 20:48
Presidente Lille svela: "Abbiamo ricevuta un'offerta della Fiorentina per Celik, ma abbiamo rifiutato"
29 agosto 2021 18:18
Gazzetta dello Sport, accordo Fiorentina-Real Madrid per Odriozola. Grande ottimismo per la fumata bianca
26 agosto 2021 08:47
Di Marzio: "Oggi la risposta di Odriozola alla Fiorentina. L'alternativa è Celik: distanza di 4 milioni con il Lille"
25 agosto 2021 14:40
Di Marzio: "Celik prima scelta della Fiorentina: servono 12 milioni. Piace anche Odriozola"
25 agosto 2021 00:39
Corriere dello Sport, Fiorentina su Celik e Munoz. Le alternative Conti e Stryger Larsen
24 agosto 2021 09:57
CorSport, Fiorentina su Celik, Molina e Weigandt: ecco i nomi tenuti d’occhio per la fascia destra
26 giugno 2021 13:03
Nazione, Celik è il primo obiettivo della Fiorentina se parte Lirola. Tanti club italiani sul turco
20 giugno 2021 09:56
Gazzetta, Lirola, il Marsiglia ora è disposto a pagarlo 12 milioni. Fiorentina su Celik
15 giugno 2021 09:44
TMW, Fiorentina ha contattato Lille per terzino destro Celik, può arrivare in caso di cessione Lirola
14 giugno 2021 15:39
Voci francesi, Fiorentina in pressing per Celik del Lille. Su di lui c'è anche l'Eintracht Francoforte
12 dicembre 2019 14:22
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