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Notizie Celik Fiorentina

Il retroscena: Fiorentina offriva di più per Celik, ma la Roma aveva l'accordo con il giocatore

01 luglio 2022 17:03

Nazione, Celik torna di moda: la Fiorentina prepara un'offerta da 9 milioni per il Lille

01 giugno 2022 09:34

Dalla Turchia: "La Fiorentina sta preparando offerta da 9 milioni per Celik, terzino destro del Lille"

31 maggio 2022 17:09

TMW, sondaggio della Fiorentina per il terzino Celik del Lille. Sarà il turco il post Odriozola?

30 maggio 2022 20:38

TMW, la Fiorentina pensa sempre a Celik, il terzino destro del Lille sarà il dopo Odriozola?

26 ottobre 2021 20:48

Presidente Lille svela: "Abbiamo ricevuta un'offerta della Fiorentina per Celik, ma abbiamo rifiutato"

29 agosto 2021 18:18

Gazzetta dello Sport, accordo Fiorentina-Real Madrid per Odriozola. Grande ottimismo per la fumata bianca

26 agosto 2021 08:47

Di Marzio: "Oggi la risposta di Odriozola alla Fiorentina. L'alternativa è Celik: distanza di 4 milioni con il Lille"

25 agosto 2021 14:40

Di Marzio: "Celik prima scelta della Fiorentina: servono 12 milioni. Piace anche Odriozola"

25 agosto 2021 00:39

Corriere dello Sport, Fiorentina su Celik e Munoz. Le alternative Conti e Stryger Larsen

24 agosto 2021 09:57

CorSport, Fiorentina su Celik, Molina e Weigandt: ecco i nomi tenuti d’occhio per la fascia destra 

26 giugno 2021 13:03

Nazione, Celik è il primo obiettivo della Fiorentina se parte Lirola. Tanti club italiani sul turco

20 giugno 2021 09:56

Gazzetta, Lirola, il Marsiglia ora è disposto a pagarlo 12 milioni. Fiorentina su Celik 

15 giugno 2021 09:44

TMW, Fiorentina ha contattato Lille per terzino destro Celik, può arrivare in caso di cessione Lirola

14 giugno 2021 15:39

Voci francesi, Fiorentina in pressing per Celik del Lille. Su di lui c'è anche l'Eintracht Francoforte

12 dicembre 2019 14:22

Dalla Francia, la Fiorentina sul forte terzino destro Celik. Da battere la concorrenza del Francoforte

11 dicembre 2019 14:42

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