Corriere dello Sport, Fiorentina su Celik e Munoz. Le alternative Conti e Stryger Larsen

Fiorentina a caccia di un laterale basso. Dalla Francia si fa sempre più forte la candidatura di Zeki Celik del Lilla come erede di Pol Lirola. Resta sempre in corsa Daniel Munoz terzino del Genk e della nazionale colombiana. La prima richiesta era stata attorno ai 10 milioni: si lavora per ridimensionare le pretese dei belgi. In orbita resta Andrea Conti e Stryger Larsen. Lo scrive il Corriere dello Sport.

