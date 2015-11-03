Notizie Munoz Fiorentina

Muñoz: “In Conference League puntiamo alla finale, sfide come quella contro la Fiorentina ci motivano”
03 aprile 2026 11:47
Munoz rivela: "Avevo firmato con la Fiorentina poi mi sono fatto male e mi ha abbandonato"
15 marzo 2022 15:48
Corriere dello Sport, Fiorentina su Celik e Munoz. Le alternative Conti e Stryger Larsen
24 agosto 2021 09:57
Di Marzio: "Zappacosta si avvicina alla Fiorentina. L'alternativa è Munoz del Genk"
17 agosto 2021 00:06
Pedullà: “Fiorentina su Munoz ma il Genk chiede 8 milioni più 4 di bonus. Lirola-Marsiglia pista calda”
23 luglio 2021 08:31
La Nazione, sondaggio della Fiorentina per Daniel Munoz: il Genk spara alto, servono 10 milioni
22 luglio 2021 22:44
CorSport, Fiorentina, rivoluzione in difesa? Munoz, Juranovic e Javi Sanchez i nomi seguiti
09 luglio 2021 10:20
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