Muñoz: “In Conference League puntiamo alla finale, sfide come quella contro la Fiorentina ci motivano”

Il terzino destro del Crystal Palace, Daniel Muñoz, ha parlato del finale di stagione degli Eagles in vista della gara d’andata dei quarti di Conference League contro la Fiorentina, in programma giove...

Il terzino destro del Crystal Palace, Daniel Muñoz, ha parlato del finale di stagione degli Eagles in vista della gara d’andata dei quarti di Conference League contro la Fiorentina, in programma giovedì prossimo.

Le parole di Muñoz: “I nostri obiettivi sono chiari: puntiamo a chiudere la Premier League il più in alto possibile, sperando di qualificarsi nuovamente alle competizioni europee, e vogliamo arrivare fino alla finale di Conference League a Lipsia. Questa stagione è speciale: giocare un torneo di questo livello è sempre emozionante, ma per il Palace, alla sua prima partecipazione, lo è ancora di più. È incredibile affrontare queste partite, viaggiare in nuove sedi e superare i vari turni. Dopo aver visto quanto successo con gli altri due trofei lo scorso anno, raggiungere la finale sarebbe qualcosa di straordinario per il club. Il nostro obiettivo non si limita a raggiungere la finale: vogliamo giocarci la vittoria e riportare il trofeo ai nostri tifosi. Per tutto il supporto e l’incoraggiamento che ci danno in ogni partita, se lo meritano pienamente.”