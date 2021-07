La Nazione, sondaggio della Fiorentina per Daniel Munoz: il Genk spara alto, servono 10 milioni

La Fiorentina pensa a Daniel Munoz. Stando a quanto riportato da La Nazione, i Viola hanno effettuato un sondaggio col Genk per acquistare l’esterno destro colombiano Daniel Munoz. Il club belga ha sparato alto: la richiesta per il terzino è di 10 milioni di euro. La trattativa dunque è in stallo ma non è da escludere un ritorno alla carica da parte della Fiorentina nei prossimi giorni.

