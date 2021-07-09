Labaro Viola

CorSport, Fiorentina, rivoluzione in difesa? Munoz, Juranovic e Javi Sanchez i nomi seguiti

Fiorentina, il mercato in entrata dipenderà da quello in uscita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 10:20
CorSport, Fiorentina, rivoluzione in difesa? Munoz, Juranovic e Javi Sanchez i nomi seguiti -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Munoz
Juranovic
Javi Sanchez
Condividi

Il mercato in entrata della Fiorentina dipenderà da quello in uscita. Lirola piace a Marsiglia ed Atalanta. Se dovesse essere frutto viola su Juranovic del Legia Varsavia. Munoz? Il Gent alza il muro. Per sostituire Milenkovic il nome potrebbe essere quello di Javi Sanchez, il 50% sulla futura rivendita l’ha il Real Madrid. Anche il Valencia è su di lui. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

LEGGI ANCHE, CORSPORT, FIORENTINA SU ORSOLINI MA LA LAZIO VUOLE BRUCIARE LA CONCORRENZA. C’È ANCHE IL TORINO

https://www.labaroviola.com/corsport-fiorentina-su-orsolini-ma-la-lazio-vuole-bruciare-la-concorrenza-ce-anche-il-torino/145439/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok