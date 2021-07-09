CorSport, Fiorentina, rivoluzione in difesa? Munoz, Juranovic e Javi Sanchez i nomi seguiti
Fiorentina, il mercato in entrata dipenderà da quello in uscita
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 10:20
Il mercato in entrata della Fiorentina dipenderà da quello in uscita. Lirola piace a Marsiglia ed Atalanta. Se dovesse essere frutto viola su Juranovic del Legia Varsavia. Munoz? Il Gent alza il muro. Per sostituire Milenkovic il nome potrebbe essere quello di Javi Sanchez, il 50% sulla futura rivendita l’ha il Real Madrid. Anche il Valencia è su di lui. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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