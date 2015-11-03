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Notizie Juranovic Fiorentina

Corriere dello Sport, caccia al vice Kayode: Juranovic e Gajic i nomi possibili a costi contenuti 

05 dicembre 2023 09:53

Corriere dello Sport, Juranovic l’obiettivo della Fiorentina per rinforzare la fascia destra

20 novembre 2023 09:45

Football Daily, folta concorrenza per Juranovic: Celtic e Spartak Mosca sul terzino del Legia Varsavia

28 luglio 2021 07:55

CorSport, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. Tra i candidati anche Stryger Larsen e Munoz

25 luglio 2021 09:23

Corriere dello Sport, Fiorentina a lavoro per la fascia destra: Juranovic in pole, ma la lista è lunga

25 luglio 2021 07:45

Dalla Polonia, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. La valutazione del croato è intorno ai 3 milioni

24 luglio 2021 21:42

CorSport, Fiorentina, rivoluzione in difesa? Munoz, Juranovic e Javi Sanchez i nomi seguiti

09 luglio 2021 10:20

TMW, Lirola all'addio. Juranovic del Legia Varsavia è il nome della Fiorentina per sostituirlo

07 luglio 2021 11:39

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