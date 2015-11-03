Notizie Juranovic Fiorentina

Corriere dello Sport, caccia al vice Kayode: Juranovic e Gajic i nomi possibili a costi contenuti
05 dicembre 2023 09:53
Corriere dello Sport, Juranovic l’obiettivo della Fiorentina per rinforzare la fascia destra
20 novembre 2023 09:45
Football Daily, folta concorrenza per Juranovic: Celtic e Spartak Mosca sul terzino del Legia Varsavia
28 luglio 2021 07:55
CorSport, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. Tra i candidati anche Stryger Larsen e Munoz
25 luglio 2021 09:23
Corriere dello Sport, Fiorentina a lavoro per la fascia destra: Juranovic in pole, ma la lista è lunga
25 luglio 2021 07:45
Dalla Polonia, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. La valutazione del croato è intorno ai 3 milioni
24 luglio 2021 21:42
CorSport, Fiorentina, rivoluzione in difesa? Munoz, Juranovic e Javi Sanchez i nomi seguiti
09 luglio 2021 10:20
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