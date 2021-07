Corriere dello Sport, Fiorentina a lavoro per la fascia destra: Juranovic in pole, ma la lista è lunga

Gli uomini di mercato della Fiorentina a Moena: si accende il mercato Viola? Come si legge sul Corriere Dello Sport, Burdisso e Pradè cercano un esterno di destra, visto il rallentamento nella trattativa Marsiglia-Lirola (non convince l’offerta dei francesi). L’obiettivo della società è di consegnare a Italiano un elemento di esperienza e qualità. Tanti i nomi, da Zappacosta a Stryger Larsen fino a Munoz. Dalla Polonia, però, riecheggia in particolar modo il nome di Josip Juranovic, terzino destro del Legia Varsavia e della Croazia. Da quanto scrivono in Polonia, la Fiorentina andrà dritta sul terzino croato qualora Lirola decidesse di andare al Marsiglia.

