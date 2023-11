La Fiorentina, a gennaio, potrebbe intervenire sulla fascia destra. L’indicazione è che al momento per il ruolo di terzino stia spirando forte il vento dell’est, con un nome in particolare finito sul taccuino del dg Barone e del ds Pradè: quello del croato dell’Union Berlino Josip Juranovic (già cercato anni fa prima dell’innesto di Odriozola e ora tornato in auge per il fatto che i tedeschi sono all’ultimo posto in Bundesliga). Lo scrive il Corriere dello Sport.