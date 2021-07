Dalla Polonia, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. La valutazione del croato è intorno ai 3 milioni

La Fiorentina torna su Josip Juranovic. Stando a quanto raccolto pilkanozna.pl, c’è stato un ritorno di fiamma da parte del club Viola per il laterale in forza al Legia Varsavia. L’interessa da parte dei Gigliati è noto da tempo, già dopo Euro 2020, ma non si andò oltre a dei timidi sondaggi. La possibile partenza di Pol Lirola destinazione Marsiglia, riiporta però in auge l’affare. Tuttavia la trattativa, al momento, non sembra essere calda in quanto il terzino è già rientrato a Varsavia dopo una breve vacanza dove oggi inizierà stagione con il Legia. Il club polacco non vorrebbe lasciar partire il giocatore in realtà: Juranovic è uno dei pilastri della squadra a cui è legato fino al 2023, ma qualora arrivasse un’offerta allettante e convincete per Juranovic stesso, sarebbe difficile trattenerlo.

