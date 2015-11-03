Notizie Legia Varsavia Fiorentina

Dalla Polonia riportano: "La Fiorentina è interessata a Pascal Mozie, 2008 del Legia Varsavia"
01 dicembre 2025 14:13
Esordio terribile per la Fiorentina Primavera in Youth League: vince il Legia Varsavia 4-1
22 ottobre 2025 15:15
Alle 12:00 l'esordio della Fiorentina in Youth League. Affronterà il Legia Varsavia in Polonia
22 ottobre 2025 11:35
Boruc furioso, pugno all'avversario e mani addosso al cameraman, poi la polizia lo picchia
18 febbraio 2022 16:51
Dalla Polonia, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. La valutazione del croato è intorno ai 3 milioni
24 luglio 2021 21:42
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