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Notizie Legia Varsavia Fiorentina

Dalla Polonia riportano: "La Fiorentina è interessata a Pascal Mozie, 2008 del Legia Varsavia"

01 dicembre 2025 14:13

Esordio terribile per la Fiorentina Primavera in Youth League: vince il Legia Varsavia 4-1

22 ottobre 2025 15:15

Alle 12:00 l'esordio della Fiorentina in Youth League. Affronterà il Legia Varsavia in Polonia

22 ottobre 2025 11:35

Boruc furioso, pugno all'avversario e mani addosso al cameraman, poi la polizia lo picchia

18 febbraio 2022 16:51

Dalla Polonia, Fiorentina su Juranovic se parte Lirola. La valutazione del croato è intorno ai 3 milioni

24 luglio 2021 21:42

Comprato da Pradè, ritenuto il Messi polacco. Che fine ha fatto Wolski? Dopo la Fiorentina...

05 marzo 2020 20:54

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