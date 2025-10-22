22 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:33

Esordio terribile per la Fiorentina Primavera in Youth League: vince il Legia Varsavia 4-1

Redazione

22 Ottobre · 15:15

ACF Fiorentina PrimaveraLegia VarsaviaYouth League

La squadra di Galloppa ha esordito in Youth League perdendo rovinosamente contro i polacchi del Legia Varsavia

Brutto esordio della Fiorentina Primavera in Youth League, dove la squadra di Galloppa è stata ribaltata da situazione di vantaggio, perdendo 4-1 in Polonia contro il Legia Varsavia.

Prima, infatti, la rete di Mazzeo dopo 40 secondi che aveva illuso i viola, poi le reti sempre nel primo tempo di Mizera, Pchelka e Kovacik, nello spazio di 12 minuti, e il poker firmato dallo stesso Kovacik ad inizio ripresa.

Da sottolineare, però, non solo le tante assenze tra le fila della squadra di Galloppa, come quelle di Braschi, Kospo, Jallow, Deli e Konè, ma anche i numeri della gara che raccontano di come la Fiorentina non meritasse questo risultato, visti i 20 tiri provati, contro i 13 dei polacchi, di cui 8 nello specchio.

