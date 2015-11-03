Notizie Acf Fiorentina Primavera Fiorentina

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Ufficiale: Pape Alou Niang è un nuovo giocatore della Fiorentina, è un classe 2007 giocherà con la primavera

05 marzo 2026 17:49

Cade la primavera della Fiorentina: vetta della classifica condivisa con il Parma. Si attende la Roma

28 febbraio 2026 15:53

Primavera: Adesso sì la Fiorentina è prima in classifica da solista nel campionato di Primavera 1, dopo i risultati di Roma e Parma

22 febbraio 2026 18:20

Primavera: Fiorentina cala il poker alla Lazio e torna di nuovo capolista del campionato in attesa di Roma e Parma

21 febbraio 2026 17:49

La Fiorentina Primavera perde 1-0 in casa contro il Cagliari: decisivo il rigore sbagliato da Braschi

21 dicembre 2025 15:30

Esordio terribile per la Fiorentina Primavera in Youth League: vince il Legia Varsavia 4-1

22 ottobre 2025 15:15

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