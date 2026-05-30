Repubblica esalta la Primavera: "Ecco i giovani talenti viola pronti al salto in prima squadra"

Alcuni hanno già assaggiato la Serie A, altri attendono la loro occasione: il club punta a trasformare il titolo in una risorsa per il futuro

La Fiorentina Primavera ha conquistato lo scudetto battendo il Parma e ora il club è chiamato a trasformare questo successo in un punto di partenza per il futuro. L'obiettivo è valorizzare al meglio i talenti cresciuti nel vivaio, individuando quali siano pronti per il salto nel calcio dei grandi.

Come evidenzia Repubblica Firenze, diversi protagonisti della stagione saranno osservati con particolare attenzione da Fabio Grosso, indicato come il principale candidato alla panchina viola. Alcuni di loro hanno già assaggiato il mondo della prima squadra tra convocazioni, allenamenti e debutti ufficiali.

In difesa, i nomi più vicini al salto sono quelli di Kospo e Kouadio. Entrambi hanno trascorso l'ultima stagione tra Primavera e prima squadra, accumulando esperienza e mostrando qualità interessanti. Kouadio, premiato come migliore in campo nella finale scudetto con il riconoscimento Morosini, è apprezzato soprattutto per la sua versatilità, potendo ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Pur avendo ancora margini di crescita sotto il profilo tecnico, il suo potenziale è considerato molto elevato.

Anche Kospo, arrivato dal Barcellona un anno fa, gode di grande considerazione all'interno del club. Già al momento del suo arrivo era ritenuto vicino agli standard della prima squadra, ma una stagione complicata ne ha rallentato il percorso. Ora, però, sembra arrivato il momento giusto per una nuova valutazione.

Sulla corsia sinistra, invece, il profilo più interessante è quello di Balbo. Tra i giovani della Primavera è stato il giocatore che ha trovato maggior spazio con Vanoli, collezionando anche alcune presenze da titolare e il debutto in Coppa Italia contro il Como. Considerando le condizioni fisiche non sempre ottimali di Gosens e i cambiamenti tattici della rosa, non è da escludere che possa ritagliarsi un ruolo importante già nella prossima stagione.

In avanti, le attenzioni si concentrano soprattutto su Puzzoli e Braschi. Il primo ha già debuttato in Conference League contro il Crystal Palace e si distingue per qualità tecniche, rapidità di pensiero e abilità negli spazi stretti, anche se dovrà crescere dal punto di vista fisico. Braschi, invece, rappresenta una delle speranze più interessanti del reparto offensivo: ha esordito in Serie A sfiorando subito il gol con un palo all'Olimpico contro la Roma e ha già mostrato personalità nei pochi minuti concessi.

Il ritiro estivo sarà decisivo per il suo futuro. Se riuscirà a convincere Grosso, potrebbe restare stabilmente in prima squadra; in caso contrario, l'ipotesi più probabile sarebbe quella di una stagione in prestito per accumulare esperienza e minutaggio, con l'obiettivo di tornare successivamente a Firenze da protagonista.