Loric Timmermans è un nuovo giocatore della Fiorentina: arriva dal Raal La Louviere e firma per 3 anni

Loric Timmermans è un nuovo giocatore della Fiorentina, il centrocampista classe 2007 arriva dal RAAL La Louviere, club belga e si unirà con la Primavera della Fiorentina

Il giovane talento belga, Loric Timmermans, arriva dal Raal La Louviere, è un centrocampista di prospettiva, rappresentando un investimento in ottica futura.

Ecco le prime parole del nuovo giocatore della Fiorentina,, sui suoi canali social: "Oggi sono orgoglioso e felice di firmare il mio primo contratto professionale con la Fiorentina. Questa firma è il risultato di molti anni di lavoro, sacrifici e perseveranza. Vorrei ringraziare i miei genitori e il mio fratello, che mi hanno sempre sostenuto e hanno fatto di tutto per me. Grazie anche a tutti coloro che credono i me, questo è solo l'inizio... Un ringraziamento speciale anche al mio ex club, per aver contribuito alla mia crescita e al mio percorso. Forza Viola!".