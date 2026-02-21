21 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:15

Primavera: Fiorentina cala il poker alla Lazio e torna di nuovo capolista del campionato in attesa di Roma e Parma

Redazione

21 Febbraio

Aggiornamento: 21 Febbraio 2026 · 17:49

ACF Fiorentina PrimaveraLazio primavera

La Fiorentina primavera batte 4-1 la Lazio e torna di nuovo capolista, adesso sguardo verso la Roma e il Parma che giocheranno domani contro il Cesena e il Bologna

La ventiseiesima giornata di campionato Primavera 1 va in scena oggi al Viola Park, la Fiorentina è chiamata a sfidare la Lazio, l’obiettivo è tentare il sorpasso sulla Roma e il Parma.

Il match delle 15 vede la Fiorentina trionfare con un risultato netto di 4-1 sulla Lazio, le reti dei viola sono di: Conti, Sadotti, Braschi e Deli allo scadere. Un risultato largo, nei confronti della sfidante, ma lo poteva essere ancora di più, tre sono stati i pali colpiti dai gigliati.

Adesso però non c’è tempo di rilassarsi, la prossima sfida sarà in trasferta contro il Cesena, che al momento si trova a meno 5 punti con una partita in meno.

