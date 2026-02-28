Cade la primavera della Fiorentina: vetta della classifica condivisa con il Parma. Si attende la Roma

I giovani viola si presentano al centro sportivo “Romagna Centro” senza uno dei punti fermi della difesa, Edoardo Sadotti, squalificato per il giallo rimediato nella vittoria interna per 4-1 contro la Lazio nella scorsa giornata di campionato al Rocco B. Commisso Viola Park. Il primo tempo vede i ragazzi di mister Galloppa tenere bene il pallino del gioco, trovando una grande occasione con Jallow, servito da Atzeni al limite dell’area. L’attaccante, però, non riesce a trovare la porta. È la Fiorentina a fare la partita, ma il Cesena tiene bene il campo, chiudendo gli spazi e impedendo il vantaggio viola. Nel secondo tempo parte forte la Fiorentina, che crea due grandi occasioni: prima con Puzzoli, che in un fazzoletto scambia con Jallow e conclude di poco a lato; pochi istanti più tardi, invece, una palla illuminante di Deli per il subentrato Bertolini si traduce in un tiro sopra la traversa, sfumando così la seconda chance per lo 0-1. La Fiorentina fa la partita, ma il Cesena riesce a sorprendere i viola: palla lunga sulla fascia per il capitano dei cesenati Domeniconi, che si accentra e serve Rossetti, bravo a entrare in area e a mettere all’angolino il gol del vantaggio dei padroni di casa. La Primavera viola prova a reagire nonostante lo svantaggio arrivato all’improvviso: tutti i giovani viola cercano il pari, creando diverse occasioni anche grazie alle forze fresche entrate dalla panchina, ma la difesa del Cesena è solida e non concede il gol del pareggio, vincendo la gara e portandosi così a -1 dai viola. Complice anche la vittoria del Parma nell’anticipo di ieri contro l’Hellas Verona, i ragazzi di Galloppa condividono adesso la vetta insieme ai gialloblù con 46 punti. Lo scrive ACF FIORENTINA.