Labaro Viola

Croci: "Dispiace aver giocato poco con la Primavera. L'obiettivo ora è vincere in nazionale e in primavera"

Il giovane talento viola, Federico Croci, dopo la vittoria della Viareggio Cup e dell'Europeo U17 è stato premiato nella sua Subbiano (Arezzo)

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2026 19:09
Croci: "Dispiace aver giocato poco con la Primavera. L'obiettivo ora è vincere in nazionale e in primavera" -
Acf Fiorentina Primavera
Federico Croci
Condividi

Federico Croci ha parlato così al canale aretino AmarantoChannel, della suo anno in maglia viola e azzurra: "Dispiace per l'annata in primavera che ho giocato poco, ma felice per la nazionale perché il mister mi ha dato fiducia fin dall'inizio, sempre una bella esperienza rappresentare la propria nazione.

L'obiettivo futuro è vincere il mondiale di categoria a novembre e vincere lo scudetto con la primavera".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok