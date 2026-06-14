Croci: "Dispiace aver giocato poco con la Primavera. L'obiettivo ora è vincere in nazionale e in primavera"

Il giovane talento viola, Federico Croci, dopo la vittoria della Viareggio Cup e dell'Europeo U17 è stato premiato nella sua Subbiano (Arezzo)

Federico Croci ha parlato così al canale aretino AmarantoChannel, della suo anno in maglia viola e azzurra: "Dispiace per l'annata in primavera che ho giocato poco, ma felice per la nazionale perché il mister mi ha dato fiducia fin dall'inizio, sempre una bella esperienza rappresentare la propria nazione.

L'obiettivo futuro è vincere il mondiale di categoria a novembre e vincere lo scudetto con la primavera".