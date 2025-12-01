Dalla Polonia riportano: "La Fiorentina è interessata a Pascal Mozie, 2008 del Legia Varsavia"

Il giovane talentino del Legia Varsavia ha attratto molte attenzioni tra cui quelle dei viola che lo potrebbero prendere

Secondo quanto riportato dal portale polacco Pilka Nozna, il giovane talento polacco di origini nigeriane Pascal Mozie piace a molti club, tra cui la Fiorentina, infatti il ragazzo appena diciassettenne è in scadenza con il Legia Varsavia e non è certo che possa rinnovare. Mozie ha giocato alcune gare anche in Youth League con 2 presenze contro la Fiorentina primavera proprio in quest'edizione. Il Legia Varsavia sta cercando di trattenere il giocatore che, però, si sta guardando intorno per il futuro.