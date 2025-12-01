Dalla Polonia riportano: "La Fiorentina è interessata a Pascal Mozie, 2008 del Legia Varsavia"
Il giovane talentino del Legia Varsavia ha attratto molte attenzioni tra cui quelle dei viola che lo potrebbero prendere
A cura di Mirko Carmignani
01 dicembre 2025 14:13
Secondo quanto riportato dal portale polacco Pilka Nozna, il giovane talento polacco di origini nigeriane Pascal Mozie piace a molti club, tra cui la Fiorentina, infatti il ragazzo appena diciassettenne è in scadenza con il Legia Varsavia e non è certo che possa rinnovare. Mozie ha giocato alcune gare anche in Youth League con 2 presenze contro la Fiorentina primavera proprio in quest'edizione. Il Legia Varsavia sta cercando di trattenere il giocatore che, però, si sta guardando intorno per il futuro.