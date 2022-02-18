Boruc furioso, pugno all'avversario e mani addosso al cameraman, poi la polizia lo picchia

Boruc ha giocato nella Fiorentina dal 2010 al 2012 collezionando 62 presenze, oggi gioca in Polonia con il Legia Varsavia

Come riporta il Glasgow Times, l'ex portiere della Fiorentina Artur Boruc è stato squalificato per tre partite e multato di 5.000 mila sterline per aver preso a pugni un giocatore avversario durante una partita e aver attaccato un cameraman televisivo, un giorno prima del suo 42esimo compleanno.

Il portiere polacco va ancora forte con il Legia Warsaw, che ora è coinvolto in una disperata battaglia per la retrocessione nel loro campionato, appena un anno dopo averlo vinto.

Nella sconfitta contro il Warta Poznan che li ha portati al penultimo posto, Boruc ha tirato un pungo al calciatore Dawid Szymonowicz, dopo che gli aveva impedito di calciare la palla nel parco ed è stato espulso dopo una decisione del VAR. Ma non è finita qui, il portiere ha poi spinto un cameraman che lo stava filmando mentre camminava fuori dal campo con le autorità polacche che hanno picchiato il portiere.

Il presidente della commissione della Lega polacca, Jarosław Poturnicki, ha dichiarato: "Il comportamento aggressivo del giocatore deve essere punito in modo appropriato, poiché è contrario al regolamento disciplinare e al codice etico della Federcalcio polacca. Il Comitato di Lega ha tenuto conto anche del comportamento del giocatore nei confronti del cameraman. Ha accidentalmente incrociato la strada di Artur Boruc e la sua reazione è stata inaccettabile. Ha anche criticato la decisione dell'arbitro sui social, quindi sarà sospeso per tre partite e multato".

Boruc è diventato il giocatore più anziano ad aver mai giocato per il Legia in questa stagione ed è il giocatore più anziano a vincere l'Ekstraklasa polacco. Domani compie 42 anni.

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