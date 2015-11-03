Labaro Viola

Notizie Boruc Fiorentina

Dragowski: "Boruc è il mio idolo fin da bambino. Grazie a lui ho scelto di fare il portiere"

12 aprile 2023 17:15

Boruc furioso, pugno all'avversario e mani addosso al cameraman, poi la polizia lo picchia

18 febbraio 2022 16:51

Frey: "Boruc? Un concorrente sleale, non ho un buon ricordo. Siamo quasi arrivati alle botte"

06 maggio 2021 22:08

Frey: "Boruc mi è sempre stato sulle palle, era egoista ma non mi fate aggiungere altro..."

02 aprile 2020 15:16

Boruc: "Ho svoltato in positivo dopo l'addio alla Fiorentina. Ho cambiato approccio al calcio"

27 febbraio 2020 15:18

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