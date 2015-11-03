Notizie Boruc Fiorentina

Dragowski: "Boruc è il mio idolo fin da bambino. Grazie a lui ho scelto di fare il portiere"
12 aprile 2023 17:15
Boruc furioso, pugno all'avversario e mani addosso al cameraman, poi la polizia lo picchia
18 febbraio 2022 16:51
Frey: "Boruc? Un concorrente sleale, non ho un buon ricordo. Siamo quasi arrivati alle botte"
06 maggio 2021 22:08
Frey: "Boruc mi è sempre stato sulle palle, era egoista ma non mi fate aggiungere altro..."
02 aprile 2020 15:16
Boruc: "Ho svoltato in positivo dopo l'addio alla Fiorentina. Ho cambiato approccio al calcio"
27 febbraio 2020 15:18
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