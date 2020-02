Al Daily Echo ha parlato l’ex portiere della Fiorentina, in forza al Bornemouth, Artur Boruc: “La svolta è arrivata dopo i 30 anni, ho sentito che qualcosa stava cambiando nel mio fisico. Quando ho lasciato la Fiorentina nel 2012 sono rimasto senza squadra per un po’ e non sapevo cosa avrei fatto. Ho passato due mesi a correre e ad allenarmi da solo, ho capito che senza un allenamento specifico sarebbe stata dura continuare ad alti livelli. E’ stato allora che ho cambiato approccio al calcio”