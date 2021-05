Frey: “Boruc? Un concorrente sleale, non ho un buon ricordo. Siamo quasi arrivati alle botte”

Questa sera a Passione Fiorentina TV ha parlato live su Twitch Sebastien Frey, il quale ha risposto così quando gli è stata mostrata una vecchia foto con un suo ex compagno, Boruc.

Boruc?

Un concorrente sleale, anche in allenamento. Non ho un buon ricordo. Siamo quasi arrivati alle botte. Quando mi sono rotto il ginocchio sono stato indisponibile per quasi sei mesi, una parentesi a Firenze spiacevole.

LEGGI ANCHE, FREY: “RIBERY VUOLE RESTARE. SICURO CHE NOI AVREMMO VINTO L’EUROPA LEAGUE. CORVINO? HA ROVINATO IL MIO SOGNO”