Brovarone consiglia: "Senesi perfetto per la Fiorentina, difensore forte. Udogie da prendere subito"

Marcos Senesi, difensore del Feyenoord classe 1997 e Udogie classe 2002, terzino dell'Udinese in prestito al Verona, sono i due consigli di Brovarone per la Fiorentina

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno, l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato anche del prossimo mercato della Fiorentina e dei possibili movimenti: "Senesi è quello che serve alla Fiorentina, di piede sinistro, un grande difensore, autoritario sicuro, con le dovute proporzioni mi ricorda Walter Samuel ma molto tecnico e partecipante al gioco della squadra. Dalot è un corridore potente, è un grande giocatore, l’ho visto giocare un po di volte quest’anno al Manchester United. Pradè è bravo, fossi in lui andrei a prendere Udogie terzino classe 2002 dell’Udinese, non si può non prendere" conclude Brovarone.

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