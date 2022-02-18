Brovarone propone: "Ora è il momento di rinnovare Castrovilli, non quando vale 3 milioni l'anno"

Bernardo Brovarone è molto ottimista sul mercato intrapreso dalla Fiorentina, l'intermediario parla del presente e del futuro viola

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, le sue parole:

"La Fiorentina sul marketing è eccezionale in questa stagione, bisogna fare i complimenti alla società per questo, il materiale è bellissimo e non facile farlo in una città come Firenze. Non capisco il rancore che si respira contro i Pontello, una famiglia fiorentina che ha portato grandi campioni alla Fiorentina, abbiamo fatto calcio vero con loro, al di là della vicenda Baggio. Hanno dato lavora a tantissime persone slot gacor.

Senesi è quello che serve alla Fiorentina, di piede sinistro, un grande difensore, autoritario sicuro, molto tecnico e partecipante al gioco della squadra. Dalot è un corridore potente, è un grande giocatore, l'ho visto giocare un po di volte quest'anno al Manchester United.

Rigori? Sicuri non lo tira Piatek il prossimo, può darsi lo tiri Biraghi. La cosa che mi sta facendo molto piacere adesso è che la dirigenza di adesso guarda molto all'aspetto umano, cosa che Corvino per esempio non guardava molto. E' la dimostrazione che ci vuole pazienza perchè è nato un progetto serio e vero, mi fa tristezza che i tifosi non lo stanno capendo, spero che torniamo ad essere l'onda viola travolgente. Se la Fiorentina batte la testa per un errore esce un esercito pronto ad approfittarne. La soluzione alla fine delle critiche a Firenze sulla Fiorentina sarebbe solo quello di arrivare o primi o secondi in classifica

Amrabat ha fatto a Spezia una partita normalissima ma non può giocare mezzala, lui non accetta quello che sta succedendo, lui si nutre di fiducia. Magari puoi giocare con due centrocampisti e lui gioca nel suo ruolo, due mediani davanti la difesa, e giocare con Bonaventura e Castrovilli a sostegno della punta. All'Atalanta tornerebbe a essere un giocatore vero, oppure al Torino. Ha bisogno di giocare in quel modo li.

Stiamo iniziando a portare verso di noi il gradimento dei calciatori, Odriozola ne è l'esempio più lampante. Facciamo un passo alla volta, vediamo cosa esplodono e crescono i nostri giocatori.

Castrovilli ha il contratto in scadenza nel 2024? Dovrebbe rinnovare fra poco, può anche darsi che a giugno possa esser venduto, ci manca il Castrovilli di due anni fa. Questo è il momento di rinnovare Castrovilli, sarebbe troppo facile rinnovare quando poi vale 3 milioni di euro l'anno, il momento giusto è quando le cose non vanno proprio bene, lo apprezzerebbe anche lui tantissimo e magari di risposta si mangerebbe anche il campo. Il Napoli te lo prenderebbe in 30 secondi

Paragone Della Valle-Commisso? Le bugie e le menzogne ci hanno tritato in quegli anni li, avevo dei motivi validissimi per dirlo, adesso invece vedo una persona che sta tirando fuori il miglior centro sportivo d'Europa, adesso stiamo facendo calcio vero, anche i Della Valle ci hanno dato tantissimi ma ora offendere Commisso è inaccettabile

Udogie dell'Udinese non si può non prendere, spero che Pradè lo vada a prendere.

Odriozola sta vivendo la stessa magia con Borja Valero, un ragazzo semplice. Questa città ti coinvolge come motivo di vita, vivere Firenze per persone con quella mentalità li è qualcosa di eccezionale" conclude Brovarone.

SENESI E DALOT, LA FIORENTINA LAVORA PER IL FUTURO

https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-vuole-senesi-e-dalot-entro-un-mese-potrebbe-esserci-laffondo-decisivo/165912/