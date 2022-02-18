Nazione, la Fiorentina vuole Senesi e Dalot, entro un mese potrebbe esserci l'affondo decisivo

La Fiorentina con i soldi di Vlahovic punta a rifarsi la difesa con innesti mirati e precisi, Senesi e Dalot, due colpi da 12 milioni

slot gacor Come scrive questa mattina La Nazione, mentre in casa viola si chiudevano le operazioni Ikonè, Piatek e Cabral, sull’agenda degli uomini mercato erano segnati anche appuntamenti evidenziati con margini di lavoro più lunghi. E quindi da affrontare in prospettiva. Due (almeno per il momento) le tracce che evidenziano la volontà della Fiorentina di lavorare per un domani a cinque stelle. In questo caso (sempre per il momento), i nomi che hanno destato l’attenzione di Barone, Pradè e Burdisso, riguardano la difesa. Una difesa dove in attesa di sciogliere i nodi di Milenkovic e di Odriozola, oltre ai dubbi su Nastasic, il club punta a inserire elementi di qualità.

E’ il caso di Marcos Nicolas Senesi, centrale argentino (ma anche con passaporto italiano) che evidentemente ha in Burdisso un estimatore – e forse – un contatto diretto. Sanesi ha un contratto con il Feyenoord, contratto fino al giugno 2023, ma soprattutto ha una valutazione (complice appunto anche un accordo non così lontano da svincolo e scadenza) che non supera i 12 milioni di euro.

La Fiorentina il terreno attorno a Senesi lo ha sondato, ma un’accelerazione in questa direzione potrà arrivare già nel corso del prossimo mese. Anche perché il difensore centrale è stato indicato alla Roma da Mourinho come uomo chiave per il futuro. Con un piccolo vantaggio, indiretto, per i viola: Mou, il prossimo anno potrebbe non essere più l’allenatore della Roma.

C’è poi un altro difensore che la Fiorentina vuole monitorare dopo averlo seguito in Italia (con la maglia del Milan) prima che tornasse a casa, al Manchester United. Si tratta di Diogo Dalot, portoghese, classe 1999 e anche lui con in tasca un contratto che scadrà nel giugno del prossimo anno. Difensore che nasce a destra ma può muoversi anche in posizione di centrale, la concorrenza su Dalot è e rimarrà forte, ma anche in questo caso la manovra di mercato alla quale andranno a lavorare Burdisso, Barone e Pradè potrebbe partire proprio dai buoni rapporti dell’argentino, dirigente viola, e il fronte del mercato portoghese a cui è legato il giocatore del Manchester.

Prezzo del cartellino? Identico a quello di Senesi (intorno ai 12 milioni) con la prospettiva che il passare del tempo e dei mesi che portano alla fine di questa stagione, spingano l’operazione nella direzione di una cifra di mercato addirittura più... sopportabile. Marzo, per Senesi e Dalot, potrebbe essere un mese decisivo in chiave futuro.

RIGANO NON CAPISCE IL MOTIVO

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