Notizie Feyenoord Fiorentina

Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"
12 agosto 2025 23:45
Clamoroso Hancko: In un giorno salta il trasferimento in Arabia e accetta l'offerta dell'Atletico Madrid
23 luglio 2025 21:01
Romano: "Niente Hancko per Inter e Juve, l'ex viola firmerà con l'Al-Nassr di Ronaldo"
18 luglio 2025 14:56
Hancko è un rimpianto per la Fiorentina, adesso costa 35 milioni e la Juventus vuole acquistarlo
13 marzo 2025 11:55
Europa da incubo per le italiane: Milan e Atalanta fuori, per la Fiorentina Champions più lontana
18 febbraio 2025 23:23
Bonomi (Slovacchia): "Hancko? Giocatore di livello internazionale, rimpianto per i viola"
08 luglio 2024 22:18
Ricordate Hancko? Alla Fiorentina solo 5 presenze, adesso potrebbe andare all'Atletico Madrid
24 giugno 2024 15:03
TMW, Priorità della Fiorentina è l'esterno d'attacco. Tra Ngonge e Beste spunta Stengs del Feyenoord
02 gennaio 2024 18:32
Ricordate Hancko? A Firenze fu bocciato, adesso nel Feyenoord da difensore centrale vale 30 milioni
18 ottobre 2023 23:23
Ricordate Hancko? La Fiorentina l'ha scaricato due anni fa, adesso lo vuole il Napoli come dopo Kim
12 giugno 2023 18:14
Ricordate Kokcu? Lo voleva la Fiorentina, oggi rifiuta fascia arcobaleno: "Ho altre convinzioni religiose"
17 ottobre 2022 17:55
Hancko è l'acquisto più oneroso della storia del Feyenoord. In Olanda ritroverà Rasmussen come compagno
22 agosto 2022 19:13
Kokcu alla Fiorentina? Macchè: "La Fiorentina non è tra le mie opzioni, non è meglio del Feyenoord"
19 agosto 2022 12:25
Di Marzio tira fuori un altro nome: "Anche Kokcu del Feyenoord per il centrocampo della Fiorentina"
16 agosto 2022 23:58
Ufficiale: Rasmussen al Feyenoord. Prestito con obbligo di riscatto a al raggiungimento di determinate condizioni
30 luglio 2022 14:16
TMW, Fiorentina attenta, il Rennes piomba sull'obiettivo Senesi e cerca di anticipare la concorrenza
01 luglio 2022 13:04
Dall'Olanda, la Fiorentina interessata a Cyriel Dessers, capocannoniere dell'ultima Conference League
05 giugno 2022 14:55
Ceccarini: "Incontro di mercato in casa Fiorentina, piacciono Senesi e Geertruida del Feyenoord"
26 maggio 2022 17:22
L'allenatore del Vitesse avvisa la Fiorentina: "La Roma segna un gol e poi si chiude come un barattolo"
09 maggio 2022 15:00
Nazione, la Fiorentina vuole Senesi e Dalot, entro un mese potrebbe esserci l'affondo decisivo
18 febbraio 2022 10:24
Schira: "Fiorentina su Senesi del Feyenoord. Su di lui c'è anche il Napoli di De Laurentiis"
20 marzo 2021 18:03
Dall'Olanda: il Feyenoord scarica Kevin Diks, tornerà alla Fiorentina
20 giugno 2018 12:35
Verso il Napoli: Insigne non ce la fa e salta il Feyenoord, a rischio anche contro la Fiorentina?
04 dicembre 2017 13:35
Diks: “La Fiorentina mi lasciava spesso a casa. Stare al Feyenoord è un passo avanti per la mia carriera”
30 agosto 2017 12:19
All. Feyenoord: "Diks dalla Fiorentina? E' possibile, ma ci sono anche altre piste"
29 giugno 2017 13:02
Dall'Olanda: fatta per Diks al Feyenoord, arriva in prestito per sostituire Karsdorp
27 giugno 2017 16:29
Corriere Fiorentino: Diks potrebbe non tornare a Firenze, il Feyenoord ha messo gli occhi su di lui
25 giugno 2017 12:10
Dall'Olanda: il Feyenoord vuole Diks per rimpiazzare Karsdorp che va alla Roma
24 giugno 2017 16:52
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