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Notizie Feyenoord Fiorentina

Il Fenerbahce avanza in CL. Amrabat: "Con rispetto per Firenze e Manchester, mai vista un'atmosfera così"

12 agosto 2025 23:45

Clamoroso Hancko: In un giorno salta il trasferimento in Arabia e accetta l'offerta dell'Atletico Madrid

23 luglio 2025 21:01

Romano: "Niente Hancko per Inter e Juve, l'ex viola firmerà con l'Al-Nassr di Ronaldo"

18 luglio 2025 14:56

Hancko è un rimpianto per la Fiorentina, adesso costa 35 milioni e la Juventus vuole acquistarlo

13 marzo 2025 11:55

Europa da incubo per le italiane: Milan e Atalanta fuori, per la Fiorentina Champions più lontana

18 febbraio 2025 23:23

Bonomi (Slovacchia): "Hancko? Giocatore di livello internazionale, rimpianto per i viola"

08 luglio 2024 22:18

Ricordate Hancko? Alla Fiorentina solo 5 presenze, adesso potrebbe andare all'Atletico Madrid

24 giugno 2024 15:03

TMW, Priorità della Fiorentina è l'esterno d'attacco. Tra Ngonge e Beste spunta Stengs del Feyenoord

02 gennaio 2024 18:32

Ricordate Hancko? A Firenze fu bocciato, adesso nel Feyenoord da difensore centrale vale 30 milioni

18 ottobre 2023 23:23

Ricordate Hancko? La Fiorentina l'ha scaricato due anni fa, adesso lo vuole il Napoli come dopo Kim

12 giugno 2023 18:14

Ricordate Kokcu? Lo voleva la Fiorentina, oggi rifiuta fascia arcobaleno: "Ho altre convinzioni religiose"

17 ottobre 2022 17:55

Hancko è l'acquisto più oneroso della storia del Feyenoord. In Olanda ritroverà Rasmussen come compagno

22 agosto 2022 19:13

Kokcu alla Fiorentina? Macchè: "La Fiorentina non è tra le mie opzioni, non è meglio del Feyenoord"

19 agosto 2022 12:25

Di Marzio tira fuori un altro nome: "Anche Kokcu del Feyenoord per il centrocampo della Fiorentina"

16 agosto 2022 23:58

Ufficiale: Rasmussen al Feyenoord. Prestito con obbligo di riscatto a al raggiungimento di determinate condizioni

30 luglio 2022 14:16

TMW, Fiorentina attenta, il Rennes piomba sull'obiettivo Senesi e cerca di anticipare la concorrenza

01 luglio 2022 13:04

Dall'Olanda, la Fiorentina interessata a Cyriel Dessers, capocannoniere dell'ultima Conference League

05 giugno 2022 14:55

Ceccarini: "Incontro di mercato in casa Fiorentina, piacciono Senesi e Geertruida del Feyenoord"

26 maggio 2022 17:22

L'allenatore del Vitesse avvisa la Fiorentina: "La Roma segna un gol e poi si chiude come un barattolo"

09 maggio 2022 15:00

Nazione, la Fiorentina vuole Senesi e Dalot, entro un mese potrebbe esserci l'affondo decisivo

18 febbraio 2022 10:24

Schira: "Fiorentina su Senesi del Feyenoord. Su di lui c'è anche il Napoli di De Laurentiis"

20 marzo 2021 18:03

Dall'Olanda: il Feyenoord scarica Kevin Diks, tornerà alla Fiorentina

20 giugno 2018 12:35

Verso il Napoli: Insigne non ce la fa e salta il Feyenoord, a rischio anche contro la Fiorentina?

04 dicembre 2017 13:35

Diks: “La Fiorentina mi lasciava spesso a casa. Stare al Feyenoord è un passo avanti per la mia carriera”

30 agosto 2017 12:19

All. Feyenoord: "Diks dalla Fiorentina? E' possibile, ma ci sono anche altre piste"

29 giugno 2017 13:02

Dall'Olanda: fatta per Diks al Feyenoord, arriva in prestito per sostituire Karsdorp

27 giugno 2017 16:29

Corriere Fiorentino: Diks potrebbe non tornare a Firenze, il Feyenoord ha messo gli occhi su di lui

25 giugno 2017 12:10

Dall'Olanda: il Feyenoord vuole Diks per rimpiazzare Karsdorp che va alla Roma

24 giugno 2017 16:52

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