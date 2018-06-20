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Dall'Olanda: il Feyenoord scarica Kevin Diks, tornerà alla Fiorentina

Kevin Diks, difensore olandese di origini indonesiane, tornerà alla Fiorentina. L'esterno classe '96, di proprietà della Fiorentina, ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Feyenoord ma il club...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 12:35
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Kevin Diks, difensore olandese di origini indonesiane, tornerà alla Fiorentina. L'esterno classe '96, di proprietà della Fiorentina, ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Feyenoord ma il club olandese non sembra avere alcuna intenzione di intavolare nuove trattative per il rinnovo. A confermalo ci sono anche le parole del direttore tecnico, Martin van Geel, che a RTV Rijnmond ha dichiarato: "Siamo coperti nel ruolo, abbiamo St. Juste, Nieuwkoop ed il giovane Geertruida".

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