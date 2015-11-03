Notizie Diks Fiorentina

Diks: "Devastato dalla morte di Astori, corsi subito in Italia. Seguo ancora la Fiorentina"
27 dicembre 2025 01:12
Ricordate Diks? Solo 2 presenze con la Fiorentina, adesso potrebbe tornare in Serie A: lo vuole il Como
29 luglio 2024 12:41
Diks: "Ieri mi sono trasferito al Copenhagen. Voglio ringraziare..."
06 luglio 2021 18:19
Ufficiale, Diks è stato ceduto al Copenaghen a titolo definitivo: contratto fino al 2025
05 luglio 2021 12:19
Il terzino Diks della Fiorentina ha diverse pretendenti. Il suo futuro...
05 giugno 2021 15:25
Diks rivela: "A Firenze ho conosciuto la bella vita. Con la Primavera facevo 6 ore di pullman"
05 maggio 2021 13:57
Diks: "E' ridicolo che la Fiorentina non mi abbia contattato, in fondo hanno speso 3 milioni per me"
21 aprile 2021 12:32
ACF, il difensore Diks è stato ceduto temporaneamente all'Aarhus
31 agosto 2020 16:10
Diks: "Sogno di meritarmi la maglia della Fiorentina. Se non mi vogliono non mi metterò a piangere"
22 luglio 2020 13:31
Diks: "L'infortunio al ginocchio é stato curato male dalla Fiorentina e dall'Empoli"
09 giugno 2020 20:06
Diks: "Ho parlato con Saponara, Empoli è una piazza che fa crescere i giovani. L'obiettivo.."
05 febbraio 2019 17:40
SKY, la Fiorentina ha preso Rasmussen, arriverà a giugno. All'Empoli Diks in prestito
30 gennaio 2019 21:58
Depaoli in viola? Prima la cessione di un terzino, fra Diks e Laurini il più vicino all'addio
30 gennaio 2019 11:49
CdS, Diks verso il Belgio, Dragowski conteso e Belec verso l'arrivo a Firenze
17 gennaio 2019 11:28
Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...
16 gennaio 2019 20:39
Diks se ne va, prestito allo Standard Liegi. Accordo totale con la Fiorentina, i dettagli
15 gennaio 2019 23:10
Diks non convocato contro il Milan, per l'olandese ancora problemi fisici. Sottil..
21 dicembre 2018 13:13
Pioli: "Dabo non ci sarà, Chiesa ha avuto dei problemi all'inguine. Diks.."
08 dicembre 2018 14:48
Provato Ceccherini con Hugo, ma Milenkovic è favorito. Laurini sulla fascia. Le indicazioni dai campini
22 novembre 2018 13:15
Norgaard: "Jorgensen sarà in Curva Fiesole per Fiorentina-Juventus. Vi racconto chi sono"
19 novembre 2018 10:16
Oggi è il compleanno di Kevin Diks. Questo il tweet della Fiorentina...
06 ottobre 2018 15:21
Diks: "Sono cambiato grazie al prestito. Ora sono a mio agio nella tattica viola. Pioli..."
03 agosto 2018 15:30
IL PAGELLONE DI MOENA, 4 promossi, 4 bocciati e 2 giocatori ancora da valutare
23 luglio 2018 11:29
Pioli: “7 posto? È un buon obiettivo. Mancano dei giocatori. Saponara solo una botta. Attendiamo la sentenza”
18 luglio 2018 19:36
Dall'Olanda: il Feyenoord scarica Kevin Diks, tornerà alla Fiorentina
20 giugno 2018 12:35
Verso Moena. Pioli valuterà con molta attenzione 5 giovani da mettere in squadra. Ecco chi
23 maggio 2018 11:04
Corriere dello Sport: l'idea Antonelli stuzzica Corvino e in estate rientrerà anche Diks
02 dicembre 2017 13:00
Napoli-Feyenoord: che figuraccia per Diks
27 settembre 2017 15:43
L'ascesa di Kevin Diks: dalla panchina in viola al debutto Champions contro Pep Guardiola
13 settembre 2017 15:35
Diks: “La Fiorentina mi lasciava spesso a casa. Stare al Feyenoord è un passo avanti per la mia carriera”
30 agosto 2017 12:19
Il Feyenoord umilia il Willem II con una manita, doppio assist di uno scatenato Diks
27 agosto 2017 16:42
Diks: "Alla Fiorentina non è andata come speravo ma voglio tornare per far vedere le mie qualità. In allenamento coi viola..."
17 luglio 2017 09:59
Ufficiale, Diks è un nuovo calciatore del Feyenoord. La formula della cessione...
04 luglio 2017 10:35
All. Feyenoord: "Diks dalla Fiorentina? E' possibile, ma ci sono anche altre piste"
29 giugno 2017 13:02
Corriere Fiorentino: Diks potrebbe non tornare a Firenze, il Feyenoord ha messo gli occhi su di lui
25 giugno 2017 12:10
Dall'Olanda: il Feyenoord vuole Diks per rimpiazzare Karsdorp che va alla Roma
24 giugno 2017 16:52
Diks e Venuti saranno valutati da Pioli a Moena ma il titolare sarà Bruno Gaspar
10 giugno 2017 09:53
Diks: "Adesso ho più esperienza, voglio cogliere la mia occasione"
12 maggio 2017 19:07
Olivera, Milic, Diks, Toledo, Dragowski, Maganjic sono costati più di 20 milioni di euro. Il bilancio degli acquisti viola
06 maggio 2017 11:49
Diks nella storia con il suo Vitesse, trofeo dopo 125 anni. E lui emerge per assist e fair play
02 maggio 2017 10:26
Stangata per Diks, dovrà pagare 7 mila euro all'avvocato entro quaranta giorni
12 marzo 2017 13:42
Diks:"A Firenze migliorato fisicamente e mentalmente. Gli arbitri e il cibo italiano.."
20 febbraio 2017 17:15
L'avvocato contro Diks: "Mi deve 7.000 euro", ma la Fiorentina smentisce con un comunicato ufficiale
03 febbraio 2017 13:02
UFFICIALE, DIKS TORNA IN OLANDA. LA FORMULA..
30 gennaio 2017 17:41
Guidi: "Maistro ha grandi potenzialità. Diks si è ambientato bene, felici di averlo con noi"
17 dicembre 2016 19:21
Fiorentina Primavera, poker al Vicenza, in gol anche Diks
03 dicembre 2016 16:29
Diks: "Finora ho giocato pochissimo ma è stato giusto così. Non sono ancora pronto e al livello degli altri"
21 novembre 2016 13:02
Diks a Pescara, Zampano alla Fiorentina. L'ultima idea viola per rinforzare la difesa
15 novembre 2016 12:55
Da Toledo a Diks fino a Olivera. Tutto il flop momentaneo delle pianticelle di Corvino
08 novembre 2016 11:52
Diks: "Non gioco perché ho davanti Tello e Bernardeschi. Dani Alves mi ha fatto un doppio regalo per la mia avventura alla Fiorentina"
04 novembre 2016 12:42
Diks ripete le visite mediche per 3 volte. Il motivo...
06 luglio 2016 13:56
Colpo viola in difesa, preso dal Vitesse Kevin Diks. Ecco la cifra spesa
01 luglio 2016 18:03
Archivio