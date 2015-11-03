Labaro Viola

Notizie Diks Fiorentina

Diks: "Devastato dalla morte di Astori, corsi subito in Italia. Seguo ancora la Fiorentina"

27 dicembre 2025 01:12

Ricordate Diks? Solo 2 presenze con la Fiorentina, adesso potrebbe tornare in Serie A: lo vuole il Como

29 luglio 2024 12:41

Diks: "Ieri mi sono trasferito al Copenhagen. Voglio ringraziare..."

06 luglio 2021 18:19

Ufficiale, Diks è stato ceduto al Copenaghen a titolo definitivo: contratto fino al 2025

05 luglio 2021 12:19

Il terzino Diks della Fiorentina ha diverse pretendenti. Il suo futuro...

05 giugno 2021 15:25

Diks rivela: "A Firenze ho conosciuto la bella vita. Con la Primavera facevo 6 ore di pullman"

05 maggio 2021 13:57

Diks: "E' ridicolo che la Fiorentina non mi abbia contattato, in fondo hanno speso 3 milioni per me"

21 aprile 2021 12:32

ACF, il difensore Diks è stato ceduto temporaneamente all'Aarhus

31 agosto 2020 16:10

Diks: "Sogno di meritarmi la maglia della Fiorentina. Se non mi vogliono non mi metterò a piangere"

22 luglio 2020 13:31

Diks: "L'infortunio al ginocchio é stato curato male dalla Fiorentina e dall'Empoli"

09 giugno 2020 20:06

Diks: "Ho parlato con Saponara, Empoli è una piazza che fa crescere i giovani. L'obiettivo.."

05 febbraio 2019 17:40

SKY, la Fiorentina ha preso Rasmussen, arriverà a giugno. All'Empoli Diks in prestito

30 gennaio 2019 21:58

Depaoli in viola? Prima la cessione di un terzino, fra Diks e Laurini il più vicino all'addio

30 gennaio 2019 11:49

CdS, Diks verso il Belgio, Dragowski conteso e Belec verso l'arrivo a Firenze

17 gennaio 2019 11:28

Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...

16 gennaio 2019 20:39

Diks se ne va, prestito allo Standard Liegi. Accordo totale con la Fiorentina, i dettagli

15 gennaio 2019 23:10

Diks non convocato contro il Milan, per l'olandese ancora problemi fisici. Sottil..

21 dicembre 2018 13:13

Pioli: "Dabo non ci sarà, Chiesa ha avuto dei problemi all'inguine. Diks.."

08 dicembre 2018 14:48

Provato Ceccherini con Hugo, ma Milenkovic è favorito. Laurini sulla fascia. Le indicazioni dai campini

22 novembre 2018 13:15

Norgaard: "Jorgensen sarà in Curva Fiesole per Fiorentina-Juventus. Vi racconto chi sono"

19 novembre 2018 10:16

Oggi è il compleanno di Kevin Diks. Questo il tweet della Fiorentina...

06 ottobre 2018 15:21

Diks: "Sono cambiato grazie al prestito. Ora sono a mio agio nella tattica viola. Pioli..."

03 agosto 2018 15:30

IL PAGELLONE DI MOENA, 4 promossi, 4 bocciati e 2 giocatori ancora da valutare

23 luglio 2018 11:29

Pioli: “7 posto? È un buon obiettivo. Mancano dei giocatori. Saponara solo una botta. Attendiamo la sentenza”

18 luglio 2018 19:36

Dall'Olanda: il Feyenoord scarica Kevin Diks, tornerà alla Fiorentina

20 giugno 2018 12:35

Verso Moena. Pioli valuterà con molta attenzione 5 giovani da mettere in squadra. Ecco chi

23 maggio 2018 11:04

Corriere dello Sport: l'idea Antonelli stuzzica Corvino e in estate rientrerà anche Diks

02 dicembre 2017 13:00

Napoli-Feyenoord: che figuraccia per Diks

27 settembre 2017 15:43

L'ascesa di Kevin Diks: dalla panchina in viola al debutto Champions contro Pep Guardiola

13 settembre 2017 15:35

Diks: “La Fiorentina mi lasciava spesso a casa. Stare al Feyenoord è un passo avanti per la mia carriera”

30 agosto 2017 12:19

Il Feyenoord umilia il Willem II con una manita, doppio assist di uno scatenato Diks

27 agosto 2017 16:42

Diks: "Alla Fiorentina non è andata come speravo ma voglio tornare per far vedere le mie qualità. In allenamento coi viola..."

17 luglio 2017 09:59

Ufficiale, Diks è un nuovo calciatore del Feyenoord. La formula della cessione...

04 luglio 2017 10:35

All. Feyenoord: "Diks dalla Fiorentina? E' possibile, ma ci sono anche altre piste"

29 giugno 2017 13:02

Corriere Fiorentino: Diks potrebbe non tornare a Firenze, il Feyenoord ha messo gli occhi su di lui

25 giugno 2017 12:10

Dall'Olanda: il Feyenoord vuole Diks per rimpiazzare Karsdorp che va alla Roma

24 giugno 2017 16:52

Diks e Venuti saranno valutati da Pioli a Moena ma il titolare sarà Bruno Gaspar

10 giugno 2017 09:53

Diks: "Adesso ho più esperienza, voglio cogliere la mia occasione"

12 maggio 2017 19:07

Olivera, Milic, Diks, Toledo, Dragowski, Maganjic sono costati più di 20 milioni di euro. Il bilancio degli acquisti viola

06 maggio 2017 11:49

Diks nella storia con il suo Vitesse, trofeo dopo 125 anni. E lui emerge per assist e fair play

02 maggio 2017 10:26

Stangata per Diks, dovrà pagare 7 mila euro all'avvocato entro quaranta giorni

12 marzo 2017 13:42

Diks:"A Firenze migliorato fisicamente e mentalmente. Gli arbitri e il cibo italiano.."

20 febbraio 2017 17:15

L'avvocato contro Diks: "Mi deve 7.000 euro", ma la Fiorentina smentisce con un comunicato ufficiale

03 febbraio 2017 13:02

UFFICIALE, DIKS TORNA IN OLANDA. LA FORMULA..

30 gennaio 2017 17:41

Guidi: "Maistro ha grandi potenzialità. Diks si è ambientato bene, felici di averlo con noi"

17 dicembre 2016 19:21

Fiorentina Primavera, poker al Vicenza, in gol anche Diks

03 dicembre 2016 16:29

Diks: "Finora ho giocato pochissimo ma è stato giusto così. Non sono ancora pronto e al livello degli altri"

21 novembre 2016 13:02

Diks a Pescara, Zampano alla Fiorentina. L'ultima idea viola per rinforzare la difesa

15 novembre 2016 12:55

Da Toledo a Diks fino a Olivera. Tutto il flop momentaneo delle pianticelle di Corvino

08 novembre 2016 11:52

Diks: "Non gioco perché ho davanti Tello e Bernardeschi. Dani Alves mi ha fatto un doppio regalo per la mia avventura alla Fiorentina"

04 novembre 2016 12:42

Diks ripete le visite mediche per 3 volte. Il motivo...

06 luglio 2016 13:56

Colpo viola in difesa, preso dal Vitesse Kevin Diks. Ecco la cifra spesa

01 luglio 2016 18:03

Archivio

Esplora l'archivio di Diks

Sett. 52
Sett. 31
Sett. 27 Sett. 22 Sett. 18 Sett. 16
Sett. 36 Sett. 30 Sett. 24
Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 40 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 25 Sett. 21
Sett. 48 Sett. 39 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 5
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 27 Sett. 26