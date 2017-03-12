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Stangata per Diks, dovrà pagare 7 mila euro all’avvocato entro quaranta giorni

Rassegna Stampa

Stangata per Diks, dovrà pagare 7 mila euro all’avvocato entro quaranta giorni

Redazione

12 Marzo · 14:42

Aggiornamento: 12 Marzo 2017 · 14:42

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Secondo quanto riportato dalla Nazione Kevin Diks dovrà saldare il suo debito, entro e non oltre quaranta giorni, di settemila euro con l’avvocato a cui aveva lasciato il “chiodo”. Questa è la decisione del giudice del tribunale di Firenze, Patrizia Pompei, a cui l’avvocato che aveva assistito il neo calciatore viola si era rivolto per riscuotere la sua parcella. Venerdì al giocatore olandese è stato notificato un decreto ingiuntivo, per la somma richiesta dal legale, 7200 euro, credito che il giudice ha ritenuto “certo, liquido ed esigibile”.

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