Stangata per Diks, dovrà pagare 7 mila euro all’avvocato entro quaranta giorni

Secondo quanto riportato dalla Nazione Kevin Diks dovrà saldare il suo debito, entro e non oltre quaranta giorni, di settemila euro con l’avvocato a cui aveva lasciato il “chiodo”. Questa è la decisione del giudice del tribunale di Firenze, Patrizia Pompei, a cui l’avvocato che aveva assistito il neo calciatore viola si era rivolto per riscuotere la sua parcella. Venerdì al giocatore olandese è stato notificato un decreto ingiuntivo, per la somma richiesta dal legale, 7200 euro, credito che il giudice ha ritenuto “certo, liquido ed esigibile”.