Diks: “E’ ridicolo che la Fiorentina non mi abbia contattato, infondo hanno speso 3 milioni per me”

A tipsbladet.dk. ha parlato Kevin Diks,, difensore della Fiorentina in prestito all’AGF:

“L’unica cosa ridicola è che la Fiorentina ancora non mi ha cercato. Non ho sentito niente. Non sono disperato, ho un contratto e possono fare quello che vogliono. Ma in fondo hanno speso tre milioni per avermi”.

