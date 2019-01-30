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SKY, la Fiorentina ha preso Rasmussen, arriverà a giugno. All'Empoli Diks in prestito

La Fiorentina continua a fare spesa in casa Empoli dopo gli acquisti di Traorè - che resterà in prestito in azzurro per altri sei mesi - e di Terracciano, che è andato a fare il secondo a Lafont. Il p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 21:58
SKY, la Fiorentina ha preso Rasmussen, arriverà a giugno. All'Empoli Diks in prestito - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina continua a fare spesa in casa Empoli dopo gli acquisti di Traorè - che resterà in prestito in azzurro per altri sei mesi - e di Terracciano, che è andato a fare il secondo a Lafont. Il protagonista, a questo giro, è Jacob Rasmussen, difensore classe 1997. Le parti, infatti, stanno per chiudere, con il danese che resterà all'Empoli fino alla fine della stagione per poi trasferirsi in viola.

A fare subito il percorso inverso sarà Kevin Diks, difensore classe 1996 che non p mai sceso in campo in questa prima parte di stagione.

Gianlucadimarzio.com

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