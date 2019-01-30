SKY, la Fiorentina ha preso Rasmussen, arriverà a giugno. All'Empoli Diks in prestito

La Fiorentina continua a fare spesa in casa Empoli dopo gli acquisti di Traorè - che resterà in prestito in azzurro per altri sei mesi - e di Terracciano, che è andato a fare il secondo a Lafont. Il p...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2019 21:58

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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