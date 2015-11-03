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Notizie Rasmussen Fiorentina

Ufficiale: Rasmussen lascia la Fiorentina, ceduto a titolo definitivo al Brondby in Danimarca

14 luglio 2023 19:08

Rasmussen tornerà alla Fiorentina, il Feyenoord lo saluta: "Addio, per ora. Ti auguriamo il meglio"

31 maggio 2023 17:00

Ufficiale: Rasmussen al Feyenoord. Prestito con obbligo di riscatto a al raggiungimento di determinate condizioni

30 luglio 2022 14:16

In Inghilterra c'è la fila per Rasmussen: Qpr, Norwich e Swansea pronti ad investire sul difensore

28 luglio 2022 15:19

Rasmussen resta al Vitesse: "Il Vitesse ha superato le mie aspettative"

17 maggio 2021 14:37

Ds Vitesse: "Vorremmo continuare con Rasmussen ma deciderà la viola"

22 gennaio 2021 14:41

Ufficiale: la Fiorentina comunica la cessione del giocatore Jacob Rasmussen. Ecco la formula

21 luglio 2020 23:17

Rasmussen: "Sono felice di giocare titolare in Germania. Ho giocato come centrale di sinistra nel 3-5-2 e nel 3-4-1-2"

22 marzo 2020 14:28

Ufficiale: il difensore Rasmussen è stato ceduto al FC Erzgebirge Aue. Ecco la formula

14 gennaio 2020 10:09

Ufficiale: Rasmussen è un nuovo giocatore dell'Erzgebirge Aue. Arriva in prestito

12 gennaio 2020 23:30

Pedullà, Rasmussen in uscita dalla Fiorentina: si trasferirà all'FC Erzgebirge Aue

09 gennaio 2020 17:28

Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare

17 dicembre 2019 13:47

Simonti: "Io, tifoso viola da sempre e ora capitano della Primavera, é bellissimo. L'Atalanta un osso duro.."

26 ottobre 2019 16:54

Rasmussen ha bisogno di giocare. Domenica il danese con la Primavera. Ecco l'orario

18 ottobre 2019 19:47

La Nazione, Rasmussen non sarà convocato ma Montella lo manderà in primavera

13 ottobre 2019 10:30

Rasmussen non bene, ancora in ritardo di condizione e sbaglia tutte le letture

12 ottobre 2019 13:41

Form. ufficiale: L'11 viola che scenderà in campo nell'amichevole contro la Pistoiese. C'è Rasmussen

11 ottobre 2019 19:09

Convocati, confermata la presenza di Milenkovic, assenti invece Rasmussen e Pedro

05 ottobre 2019 15:20

Nonostante il pressing del Brescia Ceccherini resterà in viola. In uscita c'è Rasmussen

31 agosto 2019 11:49

CorSport, in uscita Ceccherini e Rasmussen. Piace Bonifazi del Torino per la difesa, si lavora sulla formula

18 agosto 2019 11:13

Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 13 di Zurkowski, Terzic e Rasmussen

11 agosto 2019 20:02

CorSport, Rasmussen salta anche il mini ritiro di Montecatini per un problema virale sorto di recente

29 luglio 2019 10:31

La Nazione, Rasmussen salta la tournée americana. Raggiungerà i suoi compagni a Montecatini

20 luglio 2019 14:46

Pasqual: "Dragowski ad Empoli é stato decisivo. Balotelli ideale per Firenze. Voglio giocare ancora.."

16 luglio 2019 23:55

Corriere Fiorentino, da Dragowski a Chiesa la Fiorentina di Commisso è targata 1997

30 giugno 2019 12:45

"Rasmussen a 7 milioni e Di Lorenzo a 8, è una cosa da matti. Figuriamoci se l'Empoli su Traorè ci aiuta dopo il Genoa..."

31 maggio 2019 14:27

Saudati: "Rasmussen? Non mi è piaciuto fin qui, non voglio giudicare. Vedremo in futuro...

04 maggio 2019 18:32

Empoli, Jacob Rasmussen sarà assente contro la Juventus. Il motivo

29 marzo 2019 20:47

Dragowski, esordio ottimo, dà sicurezza alla squadra. Rasmussen e Traorè...

18 febbraio 2019 14:19

Viola-azzurri, Traorè e Ramsussen lasciati in panchina contro il Sassuolo

17 febbraio 2019 14:11

REGINA DEL MERCATO. SPESI 38 MILIONI. ECCOLA LA PAGELLA E IL RIEPILOGO ENTRATE/USCITE

31 gennaio 2019 19:35

Rasmussen alla Fiorentina per 7 milioni di euro più Diks, resterà all'Empoli. Le cifre

31 gennaio 2019 10:10

Rasmussen è della Fiorentina, domani le visite mediche a Firenze. La data del suo arrivo...

31 gennaio 2019 00:05

SKY, la Fiorentina ha preso Rasmussen, arriverà a giugno. All'Empoli Diks in prestito

30 gennaio 2019 21:58

Casa Mercato Viola, Dragowski rinnova e se ne va. Tutte le novità su Gagliardini

21 gennaio 2019 22:29

"In arrivo un altro colpo per la Fiorentina. Rasmussen bloccato per giugno. Diawara..."

18 gennaio 2019 14:41

Nazione, scambio in vista tra Empoli e Fiorentina, Rasmussen a Firenze, Thereau ad Empoli

16 gennaio 2019 11:30

Doppio colpo dall'Empoli, Traorè e Rasmussen a giugno saranno della Fiorentina, i dettagli

14 gennaio 2019 11:09

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