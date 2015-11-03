Notizie Rasmussen Fiorentina

Ufficiale: Rasmussen lascia la Fiorentina, ceduto a titolo definitivo al Brondby in Danimarca
14 luglio 2023 19:08
Rasmussen tornerà alla Fiorentina, il Feyenoord lo saluta: "Addio, per ora. Ti auguriamo il meglio"
31 maggio 2023 17:00
Ufficiale: Rasmussen al Feyenoord. Prestito con obbligo di riscatto a al raggiungimento di determinate condizioni
30 luglio 2022 14:16
In Inghilterra c'è la fila per Rasmussen: Qpr, Norwich e Swansea pronti ad investire sul difensore
28 luglio 2022 15:19
Rasmussen resta al Vitesse: "Il Vitesse ha superato le mie aspettative"
17 maggio 2021 14:37
Ds Vitesse: "Vorremmo continuare con Rasmussen ma deciderà la viola"
22 gennaio 2021 14:41
Ufficiale: la Fiorentina comunica la cessione del giocatore Jacob Rasmussen. Ecco la formula
21 luglio 2020 23:17
Rasmussen: "Sono felice di giocare titolare in Germania. Ho giocato come centrale di sinistra nel 3-5-2 e nel 3-4-1-2"
22 marzo 2020 14:28
Ufficiale: il difensore Rasmussen è stato ceduto al FC Erzgebirge Aue. Ecco la formula
14 gennaio 2020 10:09
Ufficiale: Rasmussen è un nuovo giocatore dell'Erzgebirge Aue. Arriva in prestito
12 gennaio 2020 23:30
Pedullà, Rasmussen in uscita dalla Fiorentina: si trasferirà all'FC Erzgebirge Aue
09 gennaio 2020 17:28
Da Thereau a Maxi Olivera tutti gli esuberi che nel mercato di gennaio Pradè dovrà piazzare
17 dicembre 2019 13:47
Simonti: "Io, tifoso viola da sempre e ora capitano della Primavera, é bellissimo. L'Atalanta un osso duro.."
26 ottobre 2019 16:54
Rasmussen ha bisogno di giocare. Domenica il danese con la Primavera. Ecco l'orario
18 ottobre 2019 19:47
La Nazione, Rasmussen non sarà convocato ma Montella lo manderà in primavera
13 ottobre 2019 10:30
Rasmussen non bene, ancora in ritardo di condizione e sbaglia tutte le letture
12 ottobre 2019 13:41
Form. ufficiale: L'11 viola che scenderà in campo nell'amichevole contro la Pistoiese. C'è Rasmussen
11 ottobre 2019 19:09
Convocati, confermata la presenza di Milenkovic, assenti invece Rasmussen e Pedro
05 ottobre 2019 15:20
Nonostante il pressing del Brescia Ceccherini resterà in viola. In uscita c'è Rasmussen
31 agosto 2019 11:49
CorSport, in uscita Ceccherini e Rasmussen. Piace Bonifazi del Torino per la difesa, si lavora sulla formula
18 agosto 2019 11:13
Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 13 di Zurkowski, Terzic e Rasmussen
11 agosto 2019 20:02
CorSport, Rasmussen salta anche il mini ritiro di Montecatini per un problema virale sorto di recente
29 luglio 2019 10:31
La Nazione, Rasmussen salta la tournée americana. Raggiungerà i suoi compagni a Montecatini
20 luglio 2019 14:46
Pasqual: "Dragowski ad Empoli é stato decisivo. Balotelli ideale per Firenze. Voglio giocare ancora.."
16 luglio 2019 23:55
Corriere Fiorentino, da Dragowski a Chiesa la Fiorentina di Commisso è targata 1997
30 giugno 2019 12:45
"Rasmussen a 7 milioni e Di Lorenzo a 8, è una cosa da matti. Figuriamoci se l'Empoli su Traorè ci aiuta dopo il Genoa..."
31 maggio 2019 14:27
Saudati: "Rasmussen? Non mi è piaciuto fin qui, non voglio giudicare. Vedremo in futuro...
04 maggio 2019 18:32
Empoli, Jacob Rasmussen sarà assente contro la Juventus. Il motivo
29 marzo 2019 20:47
Dragowski, esordio ottimo, dà sicurezza alla squadra. Rasmussen e Traorè...
18 febbraio 2019 14:19
Viola-azzurri, Traorè e Ramsussen lasciati in panchina contro il Sassuolo
17 febbraio 2019 14:11
REGINA DEL MERCATO. SPESI 38 MILIONI. ECCOLA LA PAGELLA E IL RIEPILOGO ENTRATE/USCITE
31 gennaio 2019 19:35
Rasmussen alla Fiorentina per 7 milioni di euro più Diks, resterà all'Empoli. Le cifre
31 gennaio 2019 10:10
Rasmussen è della Fiorentina, domani le visite mediche a Firenze. La data del suo arrivo...
31 gennaio 2019 00:05
SKY, la Fiorentina ha preso Rasmussen, arriverà a giugno. All'Empoli Diks in prestito
30 gennaio 2019 21:58
Casa Mercato Viola, Dragowski rinnova e se ne va. Tutte le novità su Gagliardini
21 gennaio 2019 22:29
"In arrivo un altro colpo per la Fiorentina. Rasmussen bloccato per giugno. Diawara..."
18 gennaio 2019 14:41
Nazione, scambio in vista tra Empoli e Fiorentina, Rasmussen a Firenze, Thereau ad Empoli
16 gennaio 2019 11:30
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