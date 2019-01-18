"In arrivo un altro colpo per la Fiorentina. Rasmussen bloccato per giugno. Diawara..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno della situazione del mercato viola, queste le sue parole:"Corsi ha detto che per Rasmussen la Fiorentina ha una corsia preferenziale. E’ quasi un giocatore blo...

A cura di Redazione Labaroviola 18 gennaio 2019 14:41

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