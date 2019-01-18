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"In arrivo un altro colpo per la Fiorentina. Rasmussen bloccato per giugno. Diawara..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno della situazione del mercato viola, queste le sue parole:"Corsi ha detto che per Rasmussen la Fiorentina ha una corsia preferenziale. E’ quasi un giocatore blo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2019 14:41
"In arrivo un altro colpo per la Fiorentina. Rasmussen bloccato per giugno. Diawara..." -
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Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno della situazione del mercato viola, queste le sue parole:

"Corsi ha detto che per Rasmussen la Fiorentina ha una corsia preferenziale. E’ quasi un giocatore bloccato dai viola per giugno, alla luce di un rapporto tra i club sempre più solido. Magari nei prossimi giorni libereranno Vlahovic per l’Empoli.

La società viola cerca ancora un centrocampista, Corvino sta aspettando le decisioni del Napoli su Rog e Diawara. Ci sarà un altro acquisto, oltre al sostituto di Dragowski, che in questo momento è più probabile che vada all’estero che in Italia"

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