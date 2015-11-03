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Notizie Diawara Fiorentina

Adesso è ufficiale, la Roma perde 0-3 a tavolino contro il Verona. Il comunicato del giudice sportivo

22 settembre 2020 16:58

La Roma fa il pasticcio Diawara, può arrivare la sconfitta 0-3 a tavolino contro il Verona. Ecco i motivi

21 settembre 2020 18:29

Diawara: "La viola è una squadra forte e sapevamo che non era una facile"

26 luglio 2020 22:06

"Era tutto fatto, Veretout al Napoli e Verdi e Diawara alla Fiorentina. Poi il cambio di proprietà..."

14 giugno 2019 19:23

Da Napoli, offerto Diawara per Veretout, ma la Fiorentina vuole solo soldi, no a contropartite

09 maggio 2019 15:04

Diawara direzione Firenze. Ma non sarà pedina di scambio del Napoli per arrivare a Veretout

03 maggio 2019 13:37

Il Mattino: Accordo ad un passo tra Fiorentina e Napoli per Veretout. Diawara contropartita?

19 aprile 2019 20:11

Valcareggi: "Traore' porterà corsa e fantasia, sostituirà Veretout sicuro partente. Su Cecchi Gori vi dico.."

27 marzo 2019 22:22

Nazione: Diawara inarrivabile? Corvino tenta la carta del prestito con riscatto a giugno

24 gennaio 2019 11:47

"In arrivo un altro colpo per la Fiorentina. Rasmussen bloccato per giugno. Diawara..."

18 gennaio 2019 14:41

Della Valle chiama Corvino. Il patron ha chiesto di prendere Diawara. Con i tifosi...

18 gennaio 2019 13:35

Corvino bloccato dai suoi stessi fallimenti. Intanto il Napoli ricatta la Fiorentina

12 gennaio 2019 12:17

CdS, Diawara è il sogno della Fiorentina, Corvino vorrebbe il prestito secco ma il Napoli...

11 gennaio 2019 13:19

Marino: "Proverei Pjaca in mediana, prima di perderlo. Vedrete resterà a Firenze. Su Diawara vi dico che.."

10 gennaio 2019 21:49

Pedullà: "Rog o Diawara? Ok al prestito, ma senza prelazioni sui talenti viola. C'è una chance su dieci..."

10 gennaio 2019 14:22

Casa Mercato Viola, Diawara vuole la Fiorentina. Ecco l'offerta viola. Vuskovic...

08 gennaio 2019 21:33

Radio Sportiva, Diawara ha rifiutato la Premier League, sogna di giocare nella Fiorentina

08 gennaio 2019 18:48

Gazzetta, Fiorentina in pressing per Diawara ma al Napoli non convince la formula. I dettagli

06 gennaio 2019 12:01

Repubblica, il Napoli per Diawara ha chiesto alla Fiorentina Veretout, la società viola...

04 gennaio 2019 11:27

De Santis: "Muriel? Ottime le tempistiche e la formula di acquisto. Su Diawara..."

03 gennaio 2019 16:41

Diawara, ecco l'offerta viola per il mediano. La risposta del Napoli...

03 gennaio 2019 10:50

Galbiati: "Diawara è perfetto per la Fiorentina. Attaccante? Ecco perché serviva Zapata, non Muriel.."

02 gennaio 2019 22:28

Casa Mercato Viola, Ceccherini ha tante offerte. Diawara più lontano, in arrivo un portiere

02 gennaio 2019 21:02

Fiorentina su Diawara, il Napoli non vuole il prestito ma 40 milioni. Il calciatore...

02 gennaio 2019 14:24

Adesso è caccia ad un centrocampista. La prima scelta porta alla Spagna

02 gennaio 2019 11:28

Ceccarini conferma: "La Fiorentina cerca un centrocampista, occhi su Napoli"

01 gennaio 2019 20:35

Secondo colpo vicino? Auriemma: "Diawara piace ai viola che hanno ottimi rapporti con l'agente"

01 gennaio 2019 20:22

Con Balotelli e Diawara Fiorentina da Champions. Colpi possibili, lo rivelano i conti viola...

19 dicembre 2018 20:31

Da Napoli: "Il club azzurro chiede 30 milioni per Diawara. La Fiorentina offre..."

19 dicembre 2018 14:27

Casa Mercato Viola, Muriel rifiuta la Fiorentina. Si cercano prestiti. Chiesto Diawara. Balotelli...

18 dicembre 2018 21:00

"Chiesto Diawara in prestito. Con Corvino siamo passati dal quarto posto al decimo"

18 dicembre 2018 14:06

Calamai: "Chiesa asta da 80-90 milioni. I viola non volevano tenere Badelj"

31 maggio 2018 12:23

Emerson Palmieri e Diawara, adesso Ventura per l'Italia ha due nuovi giocatori da convocare

29 marzo 2017 11:43

Diawara e l'opzione strappata al Bologna da Corvino, che puo presentarsi con due regali a Firenze...

27 maggio 2016 11:57

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