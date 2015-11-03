Notizie Diawara Fiorentina

Adesso è ufficiale, la Roma perde 0-3 a tavolino contro il Verona. Il comunicato del giudice sportivo
22 settembre 2020 16:58
La Roma fa il pasticcio Diawara, può arrivare la sconfitta 0-3 a tavolino contro il Verona. Ecco i motivi
21 settembre 2020 18:29
Diawara: "La viola è una squadra forte e sapevamo che non era una facile"
26 luglio 2020 22:06
"Era tutto fatto, Veretout al Napoli e Verdi e Diawara alla Fiorentina. Poi il cambio di proprietà..."
14 giugno 2019 19:23
Da Napoli, offerto Diawara per Veretout, ma la Fiorentina vuole solo soldi, no a contropartite
09 maggio 2019 15:04
Diawara direzione Firenze. Ma non sarà pedina di scambio del Napoli per arrivare a Veretout
03 maggio 2019 13:37
Il Mattino: Accordo ad un passo tra Fiorentina e Napoli per Veretout. Diawara contropartita?
19 aprile 2019 20:11
Valcareggi: "Traore' porterà corsa e fantasia, sostituirà Veretout sicuro partente. Su Cecchi Gori vi dico.."
27 marzo 2019 22:22
Nazione: Diawara inarrivabile? Corvino tenta la carta del prestito con riscatto a giugno
24 gennaio 2019 11:47
"In arrivo un altro colpo per la Fiorentina. Rasmussen bloccato per giugno. Diawara..."
18 gennaio 2019 14:41
Della Valle chiama Corvino. Il patron ha chiesto di prendere Diawara. Con i tifosi...
18 gennaio 2019 13:35
Corvino bloccato dai suoi stessi fallimenti. Intanto il Napoli ricatta la Fiorentina
12 gennaio 2019 12:17
CdS, Diawara è il sogno della Fiorentina, Corvino vorrebbe il prestito secco ma il Napoli...
11 gennaio 2019 13:19
Marino: "Proverei Pjaca in mediana, prima di perderlo. Vedrete resterà a Firenze. Su Diawara vi dico che.."
10 gennaio 2019 21:49
Pedullà: "Rog o Diawara? Ok al prestito, ma senza prelazioni sui talenti viola. C'è una chance su dieci..."
10 gennaio 2019 14:22
Casa Mercato Viola, Diawara vuole la Fiorentina. Ecco l'offerta viola. Vuskovic...
08 gennaio 2019 21:33
Radio Sportiva, Diawara ha rifiutato la Premier League, sogna di giocare nella Fiorentina
08 gennaio 2019 18:48
Gazzetta, Fiorentina in pressing per Diawara ma al Napoli non convince la formula. I dettagli
06 gennaio 2019 12:01
Repubblica, il Napoli per Diawara ha chiesto alla Fiorentina Veretout, la società viola...
04 gennaio 2019 11:27
De Santis: "Muriel? Ottime le tempistiche e la formula di acquisto. Su Diawara..."
03 gennaio 2019 16:41
Diawara, ecco l'offerta viola per il mediano. La risposta del Napoli...
03 gennaio 2019 10:50
Galbiati: "Diawara è perfetto per la Fiorentina. Attaccante? Ecco perché serviva Zapata, non Muriel.."
02 gennaio 2019 22:28
Casa Mercato Viola, Ceccherini ha tante offerte. Diawara più lontano, in arrivo un portiere
02 gennaio 2019 21:02
Fiorentina su Diawara, il Napoli non vuole il prestito ma 40 milioni. Il calciatore...
02 gennaio 2019 14:24
Adesso è caccia ad un centrocampista. La prima scelta porta alla Spagna
02 gennaio 2019 11:28
Ceccarini conferma: "La Fiorentina cerca un centrocampista, occhi su Napoli"
01 gennaio 2019 20:35
Secondo colpo vicino? Auriemma: "Diawara piace ai viola che hanno ottimi rapporti con l'agente"
01 gennaio 2019 20:22
Con Balotelli e Diawara Fiorentina da Champions. Colpi possibili, lo rivelano i conti viola...
19 dicembre 2018 20:31
Da Napoli: "Il club azzurro chiede 30 milioni per Diawara. La Fiorentina offre..."
19 dicembre 2018 14:27
Casa Mercato Viola, Muriel rifiuta la Fiorentina. Si cercano prestiti. Chiesto Diawara. Balotelli...
18 dicembre 2018 21:00
"Chiesto Diawara in prestito. Con Corvino siamo passati dal quarto posto al decimo"
18 dicembre 2018 14:06
Calamai: "Chiesa asta da 80-90 milioni. I viola non volevano tenere Badelj"
31 maggio 2018 12:23
Emerson Palmieri e Diawara, adesso Ventura per l'Italia ha due nuovi giocatori da convocare
29 marzo 2017 11:43
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