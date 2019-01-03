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Diawara, ecco l'offerta viola per il mediano. La risposta del Napoli...

Amadou Diawara vuole lasciare il Napoli, nella finestra di mercato di gennaio. Il centrocampista classe 1997, sotto contratto con gli azzurri fino al 30 giugno del 2021, ha un'idea precisa per il suo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 10:50
Diawara, ecco l'offerta viola per il mediano. La risposta del Napoli... - Foto LaPresse/Spada 29 ottobre 2016 Torino (Italia) Sport Calcio Juventus vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017 - "Juventus Stadium " Nella foto: Diawara Photo LaPresse/Spada October 29 , 2016 Turin (Italy) Sport Socce
Foto LaPresse/Spada 29 ottobre 2016 Torino (Italia) Sport Calcio Juventus vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017 - "Juventus Stadium " Nella foto: Diawara Photo LaPresse/Spada October 29 , 2016 Turin (Italy) Sport Socce
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Amadou Diawara vuole lasciare il Napoli, nella finestra di mercato di gennaio. Il centrocampista classe 1997, sotto contratto con gli azzurri fino al 30 giugno del 2021, ha un'idea precisa per il suo futuro prossimo: la Fiorentina. Da parte viola, ci sono sia un interesse che un'offerta di prestito secco fino a giugno. Poi, eventualmente, in estate si potrà parlare di qualcosa in più. Il Napoli in queste ore sta valutando il da farsi, per il momento senza troppa convinzione, ma la posizione dei partenopei potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

In attesa di contatti fra Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, eCristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, l'unica certezza per il momento sono i 483 minuti in 10 partite giocati da Diawara in stagione. Con Ancelotti non sembra esserci un grande feeling, e il guineano da qui a giugno vuole giocare.

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