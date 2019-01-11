CdS, Diawara è il sogno della Fiorentina, Corvino vorrebbe il prestito secco ma il Napoli...

Adesso si dovrà aspettare il tetris delle trattative: intanto perché non c’è fretta, e poi perché la strada verso quello che da sempre è il sogno di mercato del centrocampo viola, Diawara, uno che Cor...

A cura di Redazione Labaroviola 11 gennaio 2019 13:19

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