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Casa Mercato Viola, Ceccherini ha tante offerte. Diawara più lontano, in arrivo un portiere

di Lorenzo BigiottiPoche novità sul fronte del calciomercato. Ceccherini piace al Bologna e in Turchia, ma la Fiorentina lo reputa incedibile. Capitolo Diawara, il Napoli non vorrebbe far partire il g...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
02 gennaio 2019 21:02
Casa Mercato Viola, Ceccherini ha tante offerte. Diawara più lontano, in arrivo un portiere - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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di Lorenzo Bigiotti

Poche novità sul fronte del calciomercato. Ceccherini piace al Bologna e in Turchia, ma la Fiorentina lo reputa incedibile. Capitolo Diawara, il Napoli non vorrebbe far partire il giocatore in prestito. Inoltre, dall’Inghilterra sarebbe arrivata sulla scrivania del Napoli, una proposta dal Wolverhampton ritenuta però troppo bassa. Sfuma invece Viviano, l'ex portiere viola andrà alla Spal. Dragowski invece potrebbe andare in Turchia, al suo posto potrebbe arrivare dal Brasilee Lucas Perri. Infine per il centrocampo il preferito resta Radoja, in scadenza col Celta Vigo.

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