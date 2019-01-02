Casa Mercato Viola, Ceccherini ha tante offerte. Diawara più lontano, in arrivo un portiere
di Lorenzo BigiottiPoche novità sul fronte del calciomercato. Ceccherini piace al Bologna e in Turchia, ma la Fiorentina lo reputa incedibile. Capitolo Diawara, il Napoli non vorrebbe far partire il g...
di Lorenzo Bigiotti
Poche novità sul fronte del calciomercato. Ceccherini piace al Bologna e in Turchia, ma la Fiorentina lo reputa incedibile. Capitolo Diawara, il Napoli non vorrebbe far partire il giocatore in prestito. Inoltre, dall’Inghilterra sarebbe arrivata sulla scrivania del Napoli, una proposta dal Wolverhampton ritenuta però troppo bassa. Sfuma invece Viviano, l'ex portiere viola andrà alla Spal. Dragowski invece potrebbe andare in Turchia, al suo posto potrebbe arrivare dal Brasilee Lucas Perri. Infine per il centrocampo il preferito resta Radoja, in scadenza col Celta Vigo.