Diawara direzione Firenze. Ma non sarà pedina di scambio del Napoli per arrivare a Veretout
Il quotidiano Tuttosport indica la Fiorentina come uno dei possibili acquirenti di Diawara, giocatore giovane ed affermato del Napoli che però in stagione sta trovando pochissimo spazio. Non sarà però...
A cura di Redazione Labaroviola
03 maggio 2019 13:37
Il quotidiano Tuttosport indica la Fiorentina come uno dei possibili acquirenti di Diawara, giocatore giovane ed affermato del Napoli che però in stagione sta trovando pochissimo spazio. Non sarà però una pedina di scambio inserita nell’operazione Veretout. Per cedere il francese i viola vogliono solo soldi, così come i partenopei vogliono monetizzare dalla cessione del suo giocatore