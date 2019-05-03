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Diawara direzione Firenze. Ma non sarà pedina di scambio del Napoli per arrivare a Veretout

Il quotidiano Tuttosport indica la Fiorentina come uno dei possibili acquirenti di Diawara, giocatore giovane ed affermato del Napoli che però in stagione sta trovando pochissimo spazio. Non sarà però...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2019 13:37
Diawara direzione Firenze. Ma non sarà pedina di scambio del Napoli per arrivare a Veretout - Foto LaPresse/Spada 29 ottobre 2016 Torino (Italia) Sport Calcio Juventus vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017 - "Juventus Stadium " Nella foto: Diawara Photo LaPresse/Spada October 29 , 2016 Turin (Italy) Sport Socce
Foto LaPresse/Spada 29 ottobre 2016 Torino (Italia) Sport Calcio Juventus vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2016/2017 - "Juventus Stadium " Nella foto: Diawara Photo LaPresse/Spada October 29 , 2016 Turin (Italy) Sport Socce
Rassegna Stampa
Diawara
Veretout
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Il quotidiano Tuttosport indica la Fiorentina come uno dei possibili acquirenti di Diawara, giocatore giovane ed affermato del Napoli che però in stagione sta trovando pochissimo spazio. Non sarà però una pedina di scambio inserita nell’operazione Veretout. Per cedere il francese i viola vogliono solo soldi, così come i partenopei vogliono monetizzare dalla cessione del suo giocatore

 

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