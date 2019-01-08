Radio Sportiva, Diawara ha rifiutato la Premier League, sogna di giocare nella Fiorentina

La Fiorentina, dopo l’acquisto di Muriel è alla ricerca ma secondo quanto riporta Radio Sportiva il giocatore ha rifiutato il trasferimento in Gran Bretagna. Il sogno di Diawara sarebbe quello di rima...

La Fiorentina, dopo l’acquisto di Muriel è alla ricerca ma secondo quanto riporta Radio Sportiva il giocatore ha rifiutato il trasferimento in Gran Bretagna. Il sogno di Diawara sarebbe quello di rimanere in Italia e vestire la maglia della Fiorentina, dove ritroverebbe Corvino che lo aveva scoperto al Bologna. Il Napoli non sembra, però, disposto ad una cessione in prestito, a meno che i viola non concedano una sorta di prelazione per Chiesa. Nelle ultime settimane per Diawara erano arrivate alcune proposte dalla Premier League, ma le destinazioni possibili non hanno trovato il gradimento del centrocampista.