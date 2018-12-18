Casa Mercato Viola, Muriel rifiuta la Fiorentina. Si cercano prestiti. Chiesto Diawara. Balotelli...

di Lorenzo BigiottiMuriel ha rifiutato la Fiorentina. Il motivo? Il colombiano vuole andare al Milan, altra squadra che lo ha richiesto. Inoltre i rossoneri offrono un obbligo di riscatto di 12 milion...

di Lorenzo Bigiotti

Muriel ha rifiutato la Fiorentina. Il motivo? Il colombiano vuole andare al Milan, altra squadra che lo ha richiesto. Inoltre i rossoneri offrono un obbligo di riscatto di 12 milioni al Siviglia cosa che i viola non possono assolutamente garantire per i vincoli economici imposti dalla società.

Il club viola continua a lavorare, ma si cercano solo occasioni in prestito. In questo senso la Fiorentina ha chiesto al Napoli la disponibilità di ricevere Diawara. Il centrocampista è un pupillo di Corvino che lo ha scoperto e portato al Bologna. Il club azzurro per il momento chiude a questa ipotesi, ma se il giocatore reclamasse maggiore spazio questa trattativa potrebbe finalmente decollare.

Infine il capitolo Balotelli. Sono arrivate alcune conferme all'interesse viola, come alcune smentite. Quello che ci sentiamo di confermare è che la Fiorentina ha realmente la possibilità di prenderlo e sta ancora valutando se l'operazione conviene ed è fattibile. Nel frattempo oggi ha avuto altri problemi al Nizza, infatti è stato punito per aver pronunciato una frase polemica ("non facciamo due passaggi di fila"). Un suo addio, anche in prestito (è in scadenza) è sempre più probabile.