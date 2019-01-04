Repubblica, il Napoli per Diawara ha chiesto alla Fiorentina Veretout, la società viola...

Il sogno è Diawara, ragazzo che a Bologna ricordano come una plusvalenza di quelle da saltare sui tavoli e ballarci su tutta la notte. Fu proprio l’attuale dg della Fiorentina a scoprire il ragazzo a...

Il sogno è Diawara, ragazzo che a Bologna ricordano come una plusvalenza di quelle da saltare sui tavoli e ballarci su tutta la notte. Fu proprio l’attuale dg della Fiorentina a scoprire il ragazzo a San Marino. Costo 200 mila euro, prezzo al Napoli 14 milioni. Tutti felici e contenti, a parte il giocatore, che a Napoli ha svoltato sull’Iban ma il campo, dopo un inizio molto promettente, lo ha visto poco, tanto che ora ha messo un po’ il muso. De Laurentiis dice che chi lo vuole lo deve pagare. Niente prestiti. La Fiorentina ha un buon rapporto col giocatore, ma è chiaro che i 30 milioni chiesti dal Napoli fanno venire l’orticaria solo a immaginarli. L’idea che Veretout possa entrare nella trattativa non piace alla Fiorentina. Non ora. Se ne parlerà in estate (di Veretout), anche perché il procuratore del francese già si è mosso in quella direzione. E comunque la Fiorentina non spende.

Repubblica, Benedetto Ferrara