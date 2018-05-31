Calamai: "Chiesa asta da 80-90 milioni. I viola non volevano tenere Badelj"

Luca Calamai della Gazzetta dello Sport ha parlato come di consueto a Radio Blu, queste le sue parole: “Sono stupito che Pezzella abbia accettato un contratto da un milione di euro. Io credo che Pezze...

Luca Calamai della Gazzetta dello Sport ha parlato come di consueto a Radio Blu, queste le sue parole: “Sono stupito che Pezzella abbia accettato un contratto da un milione di euro. Io credo che Pezzella oggi abbia un valore di mercato tale che poteva chiedere anche di più. Gli assalti quotidiani a Chiesa trovano per il momento un convinto muro da parte della Fiorentina. Solo di fronte a un’offerta indecente potrebbe crollare il muro della Fiorentina. Vendere Chiesa per 50 milioni più Diawara sarebbe un ottima operazione. Però Chiesa credo che voglia rimanere ancora un altro anno a Firenze, anche perchè non credo ci siano rischi di svalutazione. Quando la Fiorentina e Chiesa decideranno di cambiare percorso, credo che si aprirà un’asta da 80, 90 milioni. Mi auguro però che questo non sia il momento. Io credo che per Badelj la Fiorentina potesse fare di più, anche perchè era un cardine della squadra di Pioli. Forse era la Fiorentina che non voleva Badelj. Corvino in quel ruolo ha sempre preferito un calciatore tipo Felipe Melo“.